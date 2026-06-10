阿北夜衝超商買5千元點數卡 熱心民眾通報攔阻假交友真詐財

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〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市66歲賴姓老翁日前深夜獨自赴超商購買點數卡，熱心民眾見狀直覺是詐騙而向警方報案，大溪警分局圳頂派出所員警獲報後赴現場查證，成功攔阻這起「假交友，真詐財」案件，老翁經員警勸說才知道受騙，當場封鎖對方LINE帳號保住5000元現金。

圳頂派出所所長胡藤耀今(10)日表示，賴姓老翁於深夜赴超商準備購買5張Apple Store點數卡，由於不熟悉點數卡購買流程及儲值方式，詢問店內其他民眾，熱心民眾察覺情況有異而報案。

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警方調查，老翁日前透過臉書看到交友平台廣告，點擊連結後認識1名網友，雙方透過LINE聊天互動，對方以培養感情、提升好感度及日後相約見面為由，要求他購買Apple點數卡進行儲值。

員警向老翁說明這是常見的「假交友，真詐財」詐騙手法，並邀請他返回派出所，透過檢視手機聊天室內容及查詢網路資訊，發現該帳號及交友平台名稱，均曾遭民眾檢舉涉及相同詐騙手法，最後老翁才相信自己遇上詐騙，當場封鎖對方LINE帳號，打消購買點數卡念頭。

大溪警分局長徐章哲表示，詐騙集團經常利用社群媒體及交友平台鎖定民眾，以噓寒問暖、培養感情等方式博取信任，再以購買遊戲點數、禮品卡或儲值費用等名義要求付款，實際上都是典型詐騙手法，提醒民眾，凡遇網友要求購買點數卡、提供序號、匯款或投資儲值時，務必提高警覺，多方查證，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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