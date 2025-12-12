阿北嫌關東煮太辣「整碗倒回鍋」！超商報警他慘了

奧客離譜行為又一樁，近日一名中年男子在台中的超商裡買了關東煮，但又嫌太辣，想要退貨，但遭到店員拒絕，竟直接倒回鍋子裡，還在店家大吵大鬧。事後超商報警，男子賠償500元買下整鍋關東煮。

近日有網友在Threads上分享，在谷關的一間超商遇到奧客，有名阿北買了關東煮，又嫌太辣想要退貨，店員表明不能退，他竟然直接倒回去鍋子裡，甚至連紙盒也丟進去，並對著櫃檯大聲叫囂，「你要記得啦，我本來不買」。該名網友接著表示，店家當下有報警，但男子已經離開店裡，店員無奈只好整鍋銷毀。

據《中視新聞》報導，警方事後找到這名阿北，他賠了500元買下整鍋關東煮，為自己的失控行為買單。另據《三立新聞網》報導，受害超商回應，商品在事發第一時間已經全數下架，並且完成清潔與報廢作業，同時報警處理，損失已由當事人賠償。並強調，熟食區合規商品售出後則不予退換貨，有疑問請購買前跟店員詢問並理性溝通。

畫面在網路傳開後，網友紛紛發言痛批，「怎麼越來越多這種糟蹋服務業的，前陣子也看到有個阿姨關東煮都買回去六小時了還要求退」、「這類人最近增加不少，很困擾」、「眼睛是哪裡有問題，看不出來是辣的嗎？傻眼」、「損害了就跑，俗辣奧客」、「不敢吃辣的就買不辣的，沒有不辣的就吃別的，現在是整間店只有辣關東煮可以吃是不是？」、「吃不了辣，幹嘛買，奧客無誤」。

