阿北搭車被比丘尼踩到腳 要求道歉被狂罵5分鐘

有民眾在搭車時看到一名比丘尼疑似踩到另一名阿伯的腳，阿伯要她道歉，卻被對方大聲回應，就連阿伯都下車了，比丘尼還是罵不停。

比丘尼：「怎樣踩到？說了對不起還不行嗎？我跟你說.....，我出家人怎麼了？」

公車上，一名阿伯和比丘尼發生爭執。

老翁：「別人踩到我，都沒跟我說對不起，我跟他講對方也沒說對不起，轉頭就走了。」

阿伯這兩句假的啦，像是碰觸到她的心，讓她開始失控，就是阿伯下車了，還是一直罵。

疑似踩人比丘尼：「踩到撞到大家都會啦，這車都搖搖晃晃，你沒有東西扶著，一定會踩到人撞到人。」

有民眾在搭乘公車時，目擊到這一幕，疑似尼姑沒站穩，踩到阿伯的腳，阿伯要求尼姑道歉，卻讓這位出家的女子瞬間爆發火氣。連阿伯都已經下了車，還是罵個不停，最後司機看不下去勸阻也被罵，讓目擊民眾驚呼，這出家的女子真的是撿到槍。

