阿北撐「雨傘」雨天漫步 在地人笑：國王的雨傘？

宜蘭一名男子在雨中撐著一把僅剩骨架、毫無遮雨布的雨傘行走。（圖／Threads＠yilancrepe授權）





宜蘭一名男子在雨中撐著一把僅剩骨架、毫無遮雨布的雨傘行走，畫面瞬間吸引3萬人觀看，民眾笑稱這把傘「充滿空氣感」、撐個寂寞。

近日有網友在Threads上分享，宜蘭出現一名引人注目的男子，他身穿深藍色外套與黑色長褲，腳踩簡便拖鞋，不過他手中緊握的並非完整的雨傘，而是僅剩支撐結構、完全沒有傘面的骨架，任憑雨水滴落在身上，而她撐著一把彷彿具有「空氣感」的傘骨，在街道上顯得格外突兀。

網友紛紛幽默表示，「沒事，就是吃飽了，撐著」、「這就是禿頭的原因」、「行為藝術」、「他是在搭配他的頭髮」、「什麼雨傘，那是天線母船在傳送訊息給他」。

《EBC東森新聞》到場採訪，當地民眾表示，「他是在撐空氣還是撐個寂寞，還是其實是國王的雨傘」、「覺得很酷，因為他只撐著骨架，在這敏感的時候多少會遠離」、還有民眾因為1219隨機攻擊事件的關係，警覺性跟著提高，「看到不會有特別的想法，但會瞄一下，就走旁邊一點，因為現在比較敏感一點，比較多事情」。