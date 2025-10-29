阿北母湯！當街「精挑細選」偷內衣被逮 女一眼認出：他是慣犯「出庭還睡翻」

土城一名阿北，當街竊取女性內衣，網友發現他是慣犯。翻攝Threads



今天北部地區出現降雨空檔，不少家庭都趕緊趁好天氣把衣物拿到戶外晾乾。沒想到今天（10／29）新北市土城區發現一起，當街竊取內衣的離譜事件，網友拍下一名白髮阿北，竟在變電箱旁鬼鬼祟祟，然後伸出手邊晾曬的內衣褲，他在眾多衣物中細細挑選，一旦相中喜歡的款式，便迅速下手偷走。警方也立刻循線調查，3小時便逮捕61歲的顏姓男子，將其送辦。

沒想到，網友將影片po上網後，就有一名年輕女網友一眼認出阿北，表示自己過去也曾遭此人偷竊內衣褲，雖然提出告訴，對方也承諾賠償，但至今仍未收到任何款項，甚至阿北在開庭時還公然打瞌睡，行徑令人感到非常噁心。

廣告 廣告

網友們也不斷留言證實，這名在土城出沒的阿北並非初犯，而是一名慣竊。只要民眾將內衣褲晾曬於戶外，他便會伺機行竊。即使報警提告，阿北也會厚顏無恥地聲稱自己身無分文，無力賠償。

阿北的惡劣行為，網友們紛紛留言譴責：「曬在外面的應該不是年輕人的吧」、「看款式應該是阿嬤級的」、「竟然偷阿嬤的內衣褲！」、「快點報警！」、「拍攝者怎麼沒有出面制止」。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光