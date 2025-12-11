阿北母湯！8旬翁駕「農用法拉利」逆向上國道 釀3車追撞

8旬翁駕駛「農用法拉利」逆向上國道，釀3車追撞。讀者提供



真的太危險！宜蘭一名87歲何姓老農今天（12／11）清晨，疑似因為走錯路，竟然駕駛農用機具，逆向闖入國道5號南下路段，一輛白色小客車閃避不及當場撞上，又造成後方營業半聯結車撞上，總共造成3車追撞，幸無人受傷。網友看到影片後笑稱，阿北「火紅敞篷法拉利登場」，眾人都要退散！

警方表示，今天上午6時17分，國道5號南向45公里處，何男（27年次）駕駛農用機具，逆向闖入國道與蔡男（86年次）駕駛自小客車發生碰撞後，後續致莊男（57年次）駕駛營業半聯結車再撞擊該自小客車造成二次事故，駕駛人均無受傷，酒測值均為0，事故車輛於7時17分均拖吊上架排除，全線開放通行。

廣告 廣告

8旬翁駕駛「農用法拉利」逆向上國道，釀3車追撞。讀者提供

8旬翁駕駛「農用法拉利」逆向上國道，釀3車追撞。讀者提供

老農阿北駕駛之農用機具，被網友封為「農具法拉利」，只見阿北不慌不忙逆向上國道，不少人都看傻眼，笑稱阿北宛如「移動神主牌」。雖然這次沒釀成傷亡，但危險行為已遭警方依法重罰，最高可罰到3萬6千元。

國道警方呼籲，使用農用機具等慢車均應遵守交通規則，家中有長輩可能對道路環境、交通標誌標線不熟悉，誤入國道造成危險，提醒生活週遭環境有交流道等禁行路段，均設有相關禁止進入標誌，應提醒注意避免誤入情形發生。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了