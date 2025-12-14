阿北熬38年終退休！妻藏「驚天秘密」 他退休金蒸發近6成崩潰

國際中心／劉宇鈞報導

工作了大半輩子，許多人期待的就是退休的到來，但日本一名60歲的老翁，以為可以開始享清福，沒想到退休金入帳當天卻墜入了人生谷底，因為迎來的卻是高達1200萬日圓（約240萬新台幣）的信貸帳單。

田中退休後以為可以開啟嶄新的退休生活，沒想到首先迎來的卻是妻子高達1200萬日圓的債務。（示意圖，非新聞事件當事人／資料照）

根據日本財經媒體《THE GOLD ONLINE》報導，家住千葉縣的田中健一（60歲，化名），在物流大廠任職38年後正式退休。退休金入帳當天，他的帳戶如期收到2100萬日圓（約420萬新台幣）。當晚用餐時，由於家中財務長年交由妻子洋子（58歲，化名）打理，因此詢問是否已更新存摺確認金額，對方卻語氣遲疑，與平時反應明顯不同，讓他心生疑慮。

餐後，田中查看妻子平時用於管理家計的收納包，赫然發現裡頭並非退休金存摺，而是多張信用貸款明細及催繳通知，借款總額約1200萬日圓。面對質問，妻子僅低頭落淚。

田中的妻子進行外匯交易卻慘虧，甚至還去借了不少信貸。（示意圖，非新聞事件當事人／資料照）

田中進一步追問後才得知，洋子約在10年前因擔心老後資金不足，開始自行研究並進行外匯保證金交易（FX）。初期雖曾獲利，但近年因匯市劇烈波動出現重大虧損，為填補損失而陸續向金融機構申請信用貸款，並打算待丈夫退休金入帳後一次清償。

報導指出，田中於隔日自退休金中提領1200萬日圓，全數清償妻子名下債務，最終實際剩餘金額約900萬日圓（約180萬新台幣）。原先預計以退休金清償房貸、為退休生活預留資金的計畫，也因此被迫全部歸零。

報導中也引述相關調查指出，顧問公司針對50歲族群進行的資產運用調查顯示，約88.2%的受訪者表示目前有進行資產投資，其中69.4%是因對年金與存款不足感到不安而開始投資。調查也顯示，投資失敗常見原因包括期待價格回升而未即時停損，以及投入對商品內容理解不足的投資工具，如FX或結構複雜的金融商品。

報導另提到，近年在物價上漲與「老後資金不足」相關資訊影響下，部分中高齡族群投入價格波動較大的投資商品，相關投資與消費糾紛案例，也陸續出現在消費者諮詢機構的統計中。

