民眾黨前主席柯文哲因「京華城案」涉貪、慘遭羈押逾1年，9月交保獲釋的他宣布推出「土城十講」分享自己在看守所的經歷。昨（25日）他在個人YouTube更新第三講，透露自己交保後花很多時間跟AI聊天，甚至玩上癮。其中，他曾使用中國AI「Deepseek」，直問「請問在中國維尼小熊是個禁忌嗎？」，沒想到竟收到「對不起，我還沒有學會回答這個問題。」的回覆。





柯文哲透露，交保後天天跟AI聊天，常常嗨聊瘋玩到深夜。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

民眾黨前主席柯文哲先前被控擔任台北市長任內涉京華城、政治獻金等弊案，被羈押逾1年後，於9月交保獲釋。近日他推出「土城十講」，大談羈押期間的生活與心境。昨（25日）他的個人YouTube上傳第三講，他在鏡頭前親曝自己交保後下載了多種AI，包括ChatGPT、Gemini、Copilot，還有中國製的Deepseek。

柯文哲大膽直問中國AI「Deepseek」「請問在中國維尼小熊是個禁忌嗎？」，慘遭拒答。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

柯文哲表示，他每天花很多時間在跟AI聊天，以同一個問題向不同AI提問，然後觀察每個回答相異處，常常玩到深夜，導致用眼過度「所以眼睛就變紅了」。他還指出，自己很喜歡問中國AI「Deepseek」，曾大膽提問「請問在中國維尼小熊是個禁忌嗎？」，Deepseek馬上以「對不起，我還沒有學會回答這個問題。如果你有其他問題，我非常樂意為你提供幫助」回覆。不過他被拒答，卻不打算收手，繼續問「那為什麼達賴喇嘛不能回中國？」。

柯文哲被拒答，還繼續問「那為什麼達賴喇嘛不能回中國？」。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）





