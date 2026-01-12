阿北疑趕公車！路中攔車害追撞3傷 竟負傷逃逸

老翁疑似為了趕公車，突然衝向路中央肉身攔車。（圖／爆料公社）





新北市八里有公車遇到一位老翁肉身擋車，更釀成追撞車禍。老翁疑似為了趕公車，突然衝向路中央肉身攔車，導致機車騎士追撞，造成三人受傷。

機車才剛通過路口，騎士看到一名阿北突然往路中央站，因此及時減速，但他卻被擊落，連人帶車倒地，最後還是往前滑行撞倒阿北。騎士減速時，後方機車疑似因為沒有跟他保持安全距離，煞車不及而釀禍。

案發在新北市八里，5號晚間8點多，根據了解，阿北當時沒趕上公車，試圖追上前攔車，沒注意越來越往路中央站，因此釀成意外。

不過事故後，阿北自行起身離開現場，留下現場受傷倒地的兩人，其中一人傷勢嚴重，雖然沒有生命危險，但還是讓民眾覺得莫名其妙，警方獲報到場疏導交通，也將調閱周邊監視器找出阿北。

