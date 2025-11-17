阿北發燒「雙眼化膿」險失明 醫示警「1月爆5例」！
國際中心／江姿儀報導
不少人出現喉嚨痛、發燒等症狀時，初期病症輕微時，自行購買感冒藥服用，而沒有及時就醫。近日中國1名55歲男子突感喉嚨痛、還發燒，以為只是小感冒，而自行服用退燒藥。沒想到病情加重、差點失明，緊急就醫後確診「化膿性腦膜炎」，接受手術才保住眼球。
55歲陳叔喉嚨痛、發燒，以為小感冒自行買藥吃，病情竟加重，開始呼吸困難、視力模糊、意識不清。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）
據中國媒體報導，廣東深圳55歲陳叔（化名）平時身體健壯，日前出現喉嚨痛、發燒的症狀，誤以為自己只是普通感冒，於是自行買藥來吃。未料病情未減緩還加重，持續高燒不退，還開始呼吸困難、視力模糊、意識不清，緊急就醫檢查。他雙眼滿是膿液、右眼角膜呈灰白濁狀，恐失明、摘除眼球，被診斷為「化膿性腦膜炎」，上月初已轉入加護病房，並接受3小時的手術治療。
陳叔雙眼化膿、右眼角膜呈灰白濁狀，恐失明、摘除眼球，被診斷為「化膿性腦膜炎」。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）
醫療人員進一步檢查後發現，陳叔患病原因竟是感染「肺炎克雷伯桿菌」，屬於革蘭氏陰性桿菌的一種。醫生提醒，肺炎克雷伯桿菌會攻擊肺部，還會侵襲組織、使其壞死，進而化膿紅腫。桿菌還能透過血液運輸到大腦、肝臟、眼球，嚴重恐釀「感染性眼內炎」失明。初期症狀類似感冒，易輕忽而錯過黃金治療時間，最終惡化到摘除眼球。當地1間醫院短短1月內已收治5名患者，皆因感染「肺炎克雷伯桿菌」導致眼部受創。
原文出處：55歲阿北發燒竟「雙眼化膿」險失明 醫曝病因警「1月已5例」：恐摘眼球！
更多民視新聞報導
台客出國共食遭公審 達人曝日餐廳「1潛規則」！
日男團演唱會「狂粉竟脫光應援」 離譜畫面流出！
昔奔大馬見謝侑芯最後一面 謝薇安「32字」痛悼亡友！
其他人也在看
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 2 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 18 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 43 分鐘前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 5 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
81歲文平夫婦無三高！健保卡從未用過 健康祕訣大公開
資深廣播人文平和百萬流量網紅文平嫂，夫婦2人高齡81歲，卻沒有三高慢性病。文平更驕傲說，健保卡從來沒用過，連老花、白內障、攝護腺問題都沒有，身體如此健康，都要多虧太太平常細心照護。 文平夫婦健康健康2.0 ・ 1 天前
膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。 膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？健康2.0 ・ 5 小時前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 4 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 7 小時前
神經為何會失調？這１件事是關鍵！學會2技巧，不怕自律神經失調
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 1 天前
男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。 根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十...匯流新聞網 ・ 23 小時前
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。聯合新聞網 ・ 15 小時前
自體免疫病害苦全球百萬人 新「CAR-T療法」改治療格局
紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，現正影響全球數百萬人。由於傳統療法難以根治，患者深陷長期困境。為突破現有治療瓶頸，科學界發起革命，約翰．霍普金斯大學這些機構，日前進行研究，利用「CAR-T細胞療法」從根本上「重新編排」免疫機制。這項技術目前已在肌炎、多發性硬化症等臨床個案中，展開試驗；有望開啟劃時代的醫療變革，為人類戰勝自體免疫疾病帶來希望。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
吃漢堡4小時後死亡！ 美證實全球首例「蜱蟲咬」引發紅肉過敏致死
吃漢堡竟會致命！根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州男子在吃下一個漢堡後數小時死亡，成為全球已知首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）的致死個案。根據發表於《過敏與臨床免疫學期刊：實踐》的研究，這名47歲男子在吃下漢堡前兩週，曾因吃牛自由時報 ・ 2 小時前
控糖不用戒碳水？營養師曝第1口是關鍵：「肉→菜→澱粉」3招穩血糖，南瓜、橘子都能吃
控制血糖不只是糖友的專利，其實對減重和白天想有好的精神狀態也會有幫助。穩定血糖的飲食要怎麼吃？除了食物總量控制外，要先了解對控糖有益的食材種類和用餐順序，來看婉萍營養師分享控糖飲食建議有3招！幸福熟齡 ・ 4 小時前
腳麻刺痛竟非椎間盤突出！OL長期「暴食」B群 醫：維生素變慢性神經毒
現代人追求健康，大量攝取保健食品已成為日常，然而，錯誤的劑量與迷思，可能將原本「神經營養」的好幫手，轉化成毒害身體的「健康殺手」。中醫師徐國峰近期分享了一個令人震驚的臨床案例：一名長期腳麻、刺痛的A小姐，遍尋骨科、復健科未果，最終發現元凶竟是她每天補充的高劑量維生素B群，導致罕見的功能性神經病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手腳冰冷被稱「現代林黛玉」？她靠藥膳調理改善體質
38歲上班族吳小姐因體力差、手腳冰冷，自小被同學戲稱為「現代林黛玉」。去年冬天就醫後，透過中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診時表示手腳已變得溫暖，體力也明顯改善，直呼立冬補冬確實有助於改善身體狀況。中天新聞網 ・ 1 天前