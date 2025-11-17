阿北發燒「雙眼化膿」險失明 醫示警「1月爆5例」！

國際中心／江姿儀報導



不少人出現喉嚨痛、發燒等症狀時，初期病症輕微時，自行購買感冒藥服用，而沒有及時就醫。近日中國1名55歲男子突感喉嚨痛、還發燒，以為只是小感冒，而自行服用退燒藥。沒想到病情加重、差點失明，緊急就醫後確診「化膿性腦膜炎」，接受手術才保住眼球。









55歲阿北發燒當小感冒吃藥竟沒好 「雙眼化膿」險失明病因曝光！

55歲陳叔喉嚨痛、發燒，以為小感冒自行買藥吃，病情竟加重，開始呼吸困難、視力模糊、意識不清。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

廣告 廣告

據中國媒體 報導 ，廣東深圳55歲陳叔（化名）平時身體健壯，日前出現喉嚨痛、發燒的症狀，誤以為自己只是普通感冒，於是自行買藥來吃。未料病情未減緩還加重，持續高燒不退，還開始呼吸困難、視力模糊、意識不清，緊急就醫檢查。他雙眼滿是膿液、右眼角膜呈灰白濁狀，恐失明、摘除眼球，被診斷為「化膿性腦膜炎」，上月初已轉入加護病房，並接受3小時的手術治療。

55歲阿北發燒當小感冒吃藥竟沒好 「雙眼化膿」險失明病因曝光！

陳叔雙眼化膿、右眼角膜呈灰白濁狀，恐失明、摘除眼球，被診斷為「化膿性腦膜炎」。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

醫療人員進一步檢查後發現，陳叔患病原因竟是感染「肺炎克雷伯桿菌」，屬於革蘭氏陰性桿菌的一種。醫生提醒，肺炎克雷伯桿菌會攻擊肺部，還會侵襲組織、使其壞死，進而化膿紅腫。桿菌還能透過血液運輸到大腦、肝臟、眼球，嚴重恐釀「感染性眼內炎」失明。初期症狀類似感冒，易輕忽而錯過黃金治療時間，最終惡化到摘除眼球。當地1間醫院短短1月內已收治5名患者，皆因感染「肺炎克雷伯桿菌」導致眼部受創。





原文出處：55歲阿北發燒竟「雙眼化膿」險失明 醫曝病因警「1月已5例」：恐摘眼球！

更多民視新聞報導

台客出國共食遭公審 達人曝日餐廳「1潛規則」！

日男團演唱會「狂粉竟脫光應援」 離譜畫面流出！

昔奔大馬見謝侑芯最後一面 謝薇安「32字」痛悼亡友！

