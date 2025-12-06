阿北直播1狀態洩漏真心！她揭黃國昌「最慘下場」：準備后羿射日

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲交保獲釋後，近日積極在公眾面前現身，不只現身黨部大樓，更直接與現任主席黃國昌合體直播，兩人多次談起黨內「兩個太陽」狀態，稱「更溫暖」，黃國昌更細使自己帶領民眾黨團隊近一年期間「成果報告」，沒想到卻被媒體人詹凌瑀評價，黃國昌現狀將成為「免洗筷」，當兩年條款期限一到，明年1月31日結束立法院任務，柯文哲就準備「后羿射日」了。









阿北合體老師「1表情」洩漏真心！詹凌瑀揭黃國昌「最慘下場」：準備后羿射日

黃國昌直播面對柯文哲態度，被網友吐槽「像在跟老闆做年終考核報告」。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

黃國昌與柯文哲合體直播引發討論，媒體人詹凌瑀就提出網友關注點：「大家看黃國昌昨天整晚那個很急切的樣子，很像在跟老闆做年終考核報告？」，他認為黃國昌看起來拼命想證明自己「很有用、很能打」，詹凌瑀推測黃國昌背後的潛台詞只有一句：「拜託打破兩年條款，讓我留下來繼續當立委！」，在他看來黃國昌是在向柯文哲展現自己剩餘價值，但詹凌瑀觀察柯文哲直播卻全程「冷眼旁觀」。

阿北合體老師「1表情」洩漏真心！詹凌瑀揭黃國昌「最慘下場」：準備后羿射日

詹凌瑀點出柯文哲全程「冷眼旁觀」。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

尤其聽到柯文哲一句「我看你一副要被抓走的樣子」，讓詹凌瑀感嘆「超級毒」，彷彿就像是在警告黃國昌：「你現在的政治紅利都是我給的，沒有我罩你，你就是個潛在的階下囚。」，而當柯文哲問黃國昌擔任主席接下來有何規劃，他認為黃國昌的反應「天真」，竟還開心說要「擴充團隊」做影音節目，讓柯文哲吐槽「錢就這麼多、要募款」，這也充分表示柯文哲完全知道，黃國昌是怎麼揮霍他的辛苦錢。

阿北合體老師「1表情」洩漏真心！詹凌瑀揭黃國昌「最慘下場」：準備后羿射日

詹凌瑀看直播覺得柯文哲準備要在明年「后羿射日」。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

詹凌瑀總結直播柯文哲的表現，直搗核心：「整場直播柯文哲給承諾了嗎？」，他認為答案是「沒有」，他反而覺得柯文哲只負責看戲、負責笑，這也讓詹凌瑀解讀在柯文哲心中「黃國昌只是一個隨時可以被犧牲的『免洗筷』」，只要柯文哲不點頭，明年1月31日一到，「黃國昌在立法院的戲台就被拆了」，面對目前黨內「兩個太陽」現況，詹凌瑀推測柯文哲已經準備好「后羿射日」。





