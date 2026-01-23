阿北穿越馬路遭撞飛！女團購主跪地CPR 滿手血仍救不回

彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛。（圖／里長蕭上筆提供）





彰化縣社頭鄉昨日（22日）下午發生一起死亡車禍。一名77歲老翁在買完飼料返家途中，疑似橫越馬路時遭機車撞擊，當場噴飛倒地並失去生命跡象。

現場一名具護理經驗的女團購主隨即停車，跪地進行長達20分鐘的CPR急救，民生里里長也到場指揮交通。老翁經送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。

老翁後腦口鼻出血命危

事故發生於下午5時42分，正值下班交通繁忙時段。目擊救援過程的女團購主指出，當時老翁倒臥地上，後腦與口鼻不斷冒出鮮血，情況十分危急。

廣告 廣告

她憑藉過往的護理經驗，第一時間停車並展開施救，協助保持傷者呼吸道暢通，並持續按壓CPR。期間多名騎士也停車協助，當地民生里里長蕭上筆亦主動協助指揮交通，以防二次事故發生。

彰化社頭鄉阿伯遭撞噴飛。（圖／里長蕭上筆提供）

消防局出動AED與自動復甦機 搶救20分鐘仍無效

彰化縣消防局接獲通報後，派遣2輛救護車共4名人員趕赴現場。救護人員接手後，立即使用AED（自動體外心臟電擊去中心化器）及LUCAS（自動心肺復甦機）進行急救，並迅速送往員榮醫院。

院方表示，傷者到院前已無生命跡象，經急救無效死亡。另名25歲機車騎士受輕傷，意識清醒，送往員生醫院治療後已無大礙。

救人女團購主：不能放棄生命

據悉，該名女團購主擁有護理背景，這已是她第四次在路上參與救人。事後她在社群平台發文回憶，當時一心只想著「不能放棄任何生命」，儘管按壓到手酸、鮮血染手，仍不斷鼓勵傷者。

她坦言回到車上後因情緒緊繃全身發抖，並在文中寫下「希望阿伯好好的，跟著菩薩去修行」，字裡行間流露遺憾。

警方初步研判：疑為行人穿越馬路

警方初步研判，事故原因可能與行人直接橫越馬路有關，但確切肇責仍需進一步調查釐清。該路段平日車流量較大，警方特別呼籲，行人應走行人穿越道，切勿貪圖方便直接橫越；駕駛人亦應注意車前狀況並放慢車速，以確保用路安全。

更多東森新聞報導

基隆勇消3入火場 同僚急扛上救護車 崩潰喊：你給我起來

剛跟同學吵架！國一生墜樓急送醫 腳部骨折

「孤狼」張文連親兄都怕！結婚不敢邀 怕他婚禮上殺人

