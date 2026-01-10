阿北衝派出所嚇壞！陳佩琪「ATM狂提領」畫面流出

政治中心／李汶臻報導

自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發長文有感而發。今（10）日一早她又更新最新貼文，提到丈夫柯文哲前一天早上匆忙跑去派出所讓她當下嚇到「心頭一震」，接著又罕見提及人在國外的兒女們。鮮少主動提到兒女的陳佩琪，這次詳細公開子女的學費、宿舍開銷，最後還PO存摺明細截圖並質問「站ATM前就是犯罪嫌疑重大？」。

有關柯案的金流爭議延燒多時，柯妻陳佩琪2024年被爆出利用ATM將619萬元現鈔、分批60多次匯入兒女帳戶，而她在銀行保險箱內的上百萬元現金也被查扣。針對柯家金流成謎，陳佩琪當時多次作出澄清，聲稱「資金來源正當」並強調「保險箱內存放少量現金，是為小孩準備的，以備不時之需，金額分別為50萬」，但「錢給兒女」的說法仍引發各界質疑。

柯文哲（右、左圖左）涉入京華城弊案，外界一度認為柯妻陳佩琪（左圖右）是關鍵破口之一。（圖／翻攝自臉書柯文哲）





陳佩琪10日一早在臉書上傳最新千字文，再度主動談及ATM議題並罕見提到兒女們在國外的學雜費開銷。她表示，兒子赴日本東京大學攻讀博士班的3年間，只要有短暫回國機會，就會回原離職單位以無薪方式協助工作。留學開銷方面，陳佩琪透露兒子前兩年的學費減半「從26萬日幣減到13萬日幣」，而指導教授也會依學生協助整理資料的情況，提供部分生活補助。





「橘子」許芷瑜（左）被認為是柯案關鍵人物之一，至今仍逃亡海外；圖右為柯文哲（圖／民視新聞資料照）





值得一提的是，柯案關鍵人物「橘子」許芷瑜至今仍逃亡海外，且據外逃通緝犯查詢系統記載，許芷瑜可能潛逃的地點之一就是日本。對此，陳佩琪也再度提到「橘子」。她強調兒子住在學生宿舍、生活作息單純「三年來沒見過台灣去的任何人」，並重申兒子「在阿公的頭七及後續所有祭儀皆有返台參與」，駁斥外界不實指控。此外，陳佩琪提到女兒在美國唸書的宿舍費「女兒加大的宿舍，那時說是剛蓋好，但運氣不好，前兩年遭逢疫情，都沒學生入住，學校說無法維持宿舍運作， 所以2022年底剛入住的學生都要多收一點」，但好在校內罷工事件平息後，因老師加薪讓外籍生也跟著一併得福「博士薪水從3000美金加到3300美金」。

陳佩琪突然PO出存摺明細。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪貼文最後開槓網軍「喜歡說我要聽到ATM的聲音才高興」，讓她忍不住質問「所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」，接著還開嗆檢察官「一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把我家資產全部扣住」。最後還嘲諷說「今天不PO先生相片了， 就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看」。值得一提的是，存摺明細正是她在ATM狂提領現金的「流水」，就有網友發現存摺上的「結餘一欄」被她截掉並未入鏡，再度讓柯家的現金流引發好奇。





柯妻陳佩琪臉書最新發文。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





原文出處：陳佩琪「ATM狂提領」畫面流出！柯文哲「兒女人在國外」開銷首公開

