阿北騎腳踏車加掛手推車載婦 騎士︰感到害怕

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有騎士昨(25)日騎車行經新興區民生一路與光華一路口時，驚見1名男子騎著腳踏車，後頭加掛1台二輪手推車，更離譜的是手推車上竟然坐著1名女子，從從容容自騎士身旁滑過，騎士稱「騎在旁邊都替他感到害怕」，還要高雄人遇到時記得保持距離，警方表示腳踏車違規最高可罰600元。

新興分局中正所說明，該名男子騎腳踏車於後方加掛小車載運人員的行為，已違反道路交通管理處罰條例76條第1項第7款規定「慢車駕駛人牽引其他車輛」，可處罰300至600元罰鍰。

警方呼籲，自行車連結小車的方式很危險，自行車車速慢，連結小車後車身加長，行駛時容易發生事故；另依道路交通安全規則第122條規定，腳踏自行車僅可依規定附載1名幼童，警方將加強取締自行車違規，以防止事故發生。

