阿北騎車鬼切再嗆聲！還想輸贏「竟躺地耍賴」

新北市三重區今日上午9點32分，在國道路一段往力行路方向發生一起因行車糾紛引發的攔車事件。事件起因於73歲陳姓機車騎士突然從路邊竄出，34歲張姓汽車駕駛見狀立即鳴按喇叭示警，提醒對方注意安全。

然而，這個原本出於善意的警示動作，卻引發陳姓老翁強烈不滿。陳翁不僅從後方持續鳴按喇叭回應，更做出危險的報復行為。根據現場目擊者描述，陳翁沿路跨越車道逆向行駛，並緊貼張男的車輛，製造相當大的行車危險。

當張男因前方車輛停等紅燈而減速時，陳翁趁機騎到張男車旁，隔著車窗對張男怒嗆：「我問你剛剛在叭三小啦！」言語中充滿憤怒情緒。陳翁的行為並未就此停止，他更進一步將機車直接橫擋在張男車輛前方，完全阻擋其去路。

陳翁隨後下車，作勢要求張男下車理論，試圖將事態升級為肢體衝突。張男見狀選擇留在車內不予回應，避免事態惡化。然而，陳翁見張男沒有下車的意願，竟做出令人意外的舉動，直接躺在地上耍賴，企圖以此方式逼迫對方就範。

面對這樣的情況，張男立即撥打電話報警求助。警方接獲報案後迅速趕抵現場處理。經過警方調解，雙方最終都表示不願提出告訴，似乎都意識到事件已經鬧得過大。

雖然雙方達成和解，但陳姓老翁的行為已經明顯違反交通法規。警方當場將陳翁驅離現場，並依據《道路交通管理處罰條例》相關規定，對陳翁在道路中攔車的違法行為開單舉發。根據交通法規，陳翁這種在道路中惡意攔車、阻礙交通的行為，最高可處3萬6000元罰鍰。

這起事件也反映出現代社會中行車糾紛的處理問題。原本只是一個簡單的喇叭示警，卻演變成嚴重的攔車衝突事件。專家指出，駕駛人在道路上應保持冷靜，遇到糾紛時應理性溝通，避免情緒化的反應導致更嚴重的後果。

