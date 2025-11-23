阿北「悄回黨部辦公」? 她示警：2個太陽內鬥正要開始
政治中心／于士宸報導
民眾黨秘書行政部前副主任蔡君婷，日前在臉書曬出一張民眾黨前主席柯文哲於台玻大樓辦公的背影照，卻在短短35分鐘後火速刪文，引起政壇熱議。然而，現任主席黃國昌昨日（22）出席黨內活動時透露，柯文哲確實有在台玻大樓工作，不過僅表示柯文哲在同棟樓的個別工作區，還指「離我們非常近，有事情要討論隨時找得到他」。對此，媒體人詹凌瑀今日（23）指出，民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是「那個人（柯文哲）回來了」，直言：「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」。
黃國昌（左）回應柯文哲（右）在台玻大樓工作的照片，強調柯是在明確區隔的空間辦公，外界稱「悄悄回黨部」並不存在。（圖／民視新聞、翻攝蔡君婷臉書）
柯文哲交保後，行事一度低調，不過近日卻被爆出已悄悄返回中央黨部所在的台玻大樓辦公。對此，詹凌瑀今日在臉書以「民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是那個人回來了」為題發文，表示柯文哲交保後低調沒多久，現在被爆出悄悄回到中央黨部所在的台玻大樓辦公，現任的黃主席國昌老師面對媒體時那叫一個誠惶誠恐，急著解釋兩人辦公室不同間，但強調隨時找得到人，表示這話說得好聽叫尊重，說得難聽根本就是「就近監軍」。詹凌瑀接著說，黃國昌這陣子多風光，趁著柯文哲不在大權一把抓。先是跟戰鬥藍發起人趙少康喝咖啡，接著又跟國民黨主席鄭麗文上演鄭黃會，儼然一副在野共主的姿態，想把2026選舉的操盤權緊緊握在手裡。詹凌瑀表示這種急著跟國民黨談判、急著定調的動作，不就是在向外界宣示現在民眾黨是「他（黃國昌）說了算嗎？」。
詹凌瑀今日在臉書發文直指，太上皇柯文哲樓下坐鎮，黃國昌（右）的主席大夢該醒了？。（圖／民視新聞）
詹凌瑀指出柯文哲前腳才剛獲釋，後腳就直接把辦公室設在黨部同一棟大樓，接著模擬黃國昌在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器或者隨時會有一通電話打上來指導棋局的畫面，大酸「這哪裡是分際，這根本就是垂簾聽政」。詹凌瑀表示，黃國昌嘴上說柯文哲給的意見講也講不完，聽起來多麼心酸，「原來你這個現任主席，還是得聽那個前主席訓話。現在的民眾黨，到底是黃國昌時代還是柯文哲復辟？」。詹凌瑀認為，黃國昌心裡肯定急死了，他機關算盡，想藉由藍白合的舞台墊高自己，甚至想在2026大顯身手。殊不知野生阿北的SOP又啟動了，背影照流出、新書籌備中，說明柯文哲正在一步步拿回話語權，令她直言「國昌老師的主席體驗卡是不是快刷爆了？」，表面上喊著尊柯，心裡是不是在想「你怎麼不乾脆退休算了？」。最後，詹凌瑀點出，民眾黨這場「兩個太陽」的內鬥大戲，才正要開始。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：柯文哲交保後「悄悄回黨部辦公」? 詹凌瑀示警「2個太陽內鬥」正要開始
更多民視新聞報導
網搬「藍綠高鐵對比照」酸1事 慘遭陳柏惟打臉！
昔「捧台灣鳳梨」相挺！他喊「呷人一口還人一斗」
中客「50萬張赴日機票」遭取消！他揪小粉紅愛國「真相」
其他人也在看
賴清德緬懷黃百韜意有所指？鄭麗文：不該消費國家英雄
總統賴清德22日發文向殉國的黃百韜將軍致敬，並指該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜，引發討論。對此，國民黨主席鄭麗文今天（23日）表示，我們不應該把國家的英雄當成政黨鬥爭的工具，也不應該消費這些國家的英雄。中天新聞網 ・ 3 小時前
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。未料，當服務人員依規定請她出示照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給...CTWANT ・ 1 天前
最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄 仙氣逼人絕美畫面曝
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導南韓女子天團「TWICE」將於11月22、23日在高雄國家體育場開唱，7名成員多賢、娜璉、定延、Sana、志效、Mina與Momo今（21）日下午2時許已抵達小港機場，至於「台灣女兒」周子瑜則是在近4時抵達，頓時現場粉絲歡聲雷動，她也親切對鏡頭揮手並向大家打招呼。高雄本週末將迎來兩場重量級音樂盛事，超人氣女子天團TWICE出道10年首次來台，於世運主場館舉辦《THIS IS FOR》專場演唱會，以及搖滾天王伍佰帶來《Rock Star 2》重返巨蛋舞台，為樂迷獻上熱血難忘的搖滾盛宴，預計吸引超過十萬名歌迷湧入。粉絲高舉手板歡迎周子瑜回家。（圖／民視新聞）此外，高雄七大地標（港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心與美麗島捷運站）自18日起至23日，每晚17時30分至23時，將同步點亮巡迴視覺藍燈光與雷射字體，歡迎TWICE來台。高雄市長陳其邁日前受訪時表示，每一個「ONCE」都知道，現在已經開始進入為「TWICE」應援的階段，在高雄每一個人都是「ONCE」。至於民進黨立委黃捷則說，這個週末就是「TWICE」成軍十週年以來第一次來台灣演出，同時也是成員周子瑜第一次要回家表演，相信台灣所有的「ONCE」都非常非常的期待。原文出處：最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄 仙氣逼人絕美畫面曝 更多民視新聞報導等了十年！TWICE七人抵達高雄 MINA親切揮手「三腳督」或「一對一」？ 蘇巧慧：我的面試官是400萬新北市民藍白硬通過《公投法》！「公投綁大選」確定復辟 恐重演2018選務亂象民視影音 ・ 1 天前
陳佩琪出席活動曝柯文哲動態！ 「柯會挑戰AI的答案」｜#鏡新聞
民眾黨前主席柯文哲近期低調回到民眾黨中央黨部辦公，包括現任主席黃國昌在內，若有議題想請益時，都能跟柯文哲接觸；柯文哲在12月言詞辯論後，將會有更多公開活動。黨內甚至傳出，「柯比較能帶得動地方」。今天(11/22)民眾黨北市議員、學姊黃瀞瑩，邀請陳佩琪和黃國昌一起出席園遊會，陳佩琪透露，柯文哲最近都在跟AI吵架，倒是跟黃國昌，沒太多互動。鏡新聞 ・ 1 天前
楊丞琳才剛喊「台灣是我生長地方」！錄音室淚崩痛哭：好像忘了怎麼唱歌
楊丞琳近年將工作版圖全面轉往中國，演唱會與節目邀約不斷，甚至曾受邀擔任「兩岸青年峰會」形象大使，人氣持續延燒。然而，在全力宣傳新作品之際，她卻意外在錄音室迎來巨大撞擊。在YouTube新影片中，她曝光專輯錄製幕後，一開場就坦白這段時間休息得不錯，但前一晚卻怎麼都睡不著，休息時，楊丞琳情緒突然潰堤。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前
許瑋甯罕曝戀愛邱澤原因！被問二胎進度吐心聲
女星許瑋甯2021年宣布與男星邱澤結婚，當時兩人因拍攝電影《當男人戀愛時》定情，也在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。不過，兩人從相戀到結婚的過程十分低調，許瑋甯也罕見吐露喜歡邱澤的特質，更公開懷第二胎的進度。中時新聞網 ・ 1 天前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 小時前