阿北「悄回黨部辦公」? 她示警：2個太陽內鬥正要開始

民眾黨秘書行政部前副主任蔡君婷，日前在臉書曬出一張民眾黨前主席柯文哲於台玻大樓辦公的背影照，卻在短短35分鐘後火速刪文，引起政壇熱議。然而，現任主席黃國昌昨日（22）出席黨內活動時透露，柯文哲確實有在台玻大樓工作，不過僅表示柯文哲在同棟樓的個別工作區，還指「離我們非常近，有事情要討論隨時找得到他」。對此，媒體人詹凌瑀今日（23）指出，民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是「那個人（柯文哲）回來了」，直言：「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」。

柯文哲交保後，行事一度低調，不過近日卻被爆出已悄悄返回中央黨部所在的台玻大樓辦公。對此，詹凌瑀今日在臉書以「民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是那個人回來了」為題發文，表示柯文哲交保後低調沒多久，現在被爆出悄悄回到中央黨部所在的台玻大樓辦公，現任的黃主席國昌老師面對媒體時那叫一個誠惶誠恐，急著解釋兩人辦公室不同間，但強調隨時找得到人，表示這話說得好聽叫尊重，說得難聽根本就是「就近監軍」。詹凌瑀接著說，黃國昌這陣子多風光，趁著柯文哲不在大權一把抓。先是跟戰鬥藍發起人趙少康喝咖啡，接著又跟國民黨主席鄭麗文上演鄭黃會，儼然一副在野共主的姿態，想把2026選舉的操盤權緊緊握在手裡。詹凌瑀表示這種急著跟國民黨談判、急著定調的動作，不就是在向外界宣示現在民眾黨是「他（黃國昌）說了算嗎？」。





詹凌瑀指出柯文哲前腳才剛獲釋，後腳就直接把辦公室設在黨部同一棟大樓，接著模擬黃國昌在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器或者隨時會有一通電話打上來指導棋局的畫面，大酸「這哪裡是分際，這根本就是垂簾聽政」。詹凌瑀表示，黃國昌嘴上說柯文哲給的意見講也講不完，聽起來多麼心酸，「原來你這個現任主席，還是得聽那個前主席訓話。現在的民眾黨，到底是黃國昌時代還是柯文哲復辟？」。詹凌瑀認為，黃國昌心裡肯定急死了，他機關算盡，想藉由藍白合的舞台墊高自己，甚至想在2026大顯身手。殊不知野生阿北的SOP又啟動了，背影照流出、新書籌備中，說明柯文哲正在一步步拿回話語權，令她直言「國昌老師的主席體驗卡是不是快刷爆了？」，表面上喊著尊柯，心裡是不是在想「你怎麼不乾脆退休算了？」。最後，詹凌瑀點出，民眾黨這場「兩個太陽」的內鬥大戲，才正要開始。









