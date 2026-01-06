阿北「揮五星旗」遭趕出船屋！黃偉哲PO照：拆了

政治中心／李汶臻報導

多年來，台南市都被外界認為是民進黨的大票倉；怎料，日前在台南市新營區竟爆出有親共人士違法集會，活動現場播放中國國歌《義勇軍進行曲》，更有多面五星旗隨風飄揚。對此，台南市府強硬出手了；市長黃偉哲今（6）日PO出親共人士的違規鐵皮船屋，遭怪手拆毀的畫面，貼文僅簡短寫下「拆了」兩字，讓大批網友留言刷一排「狠人話不多！謝市長～」。

內政部去（2025）年清查在中國設籍或持有中國護照、身分證的違規者，並證實截至同年11月，遭廢止「台灣戶籍」的登記在案者，約有50人，名單包括原台籍教師張立齊、前國手李東憲，以及泉州台青創業園區負責人林金城等人。值得一提的是，在中國福建任教的原台籍教師張立齊日前在抖音平台上傳影片，可見「台灣人民共產黨」於2026年元旦清晨，在台南新營舉行「升五星旗」的活動。

據了解，該集會未經申請，涉嫌違反《集會遊行法》，警方在現場以大聲公廣播，要求停止違法集會並立即解散，並依規定舉牌。影片流出後，在網路上掀起討論。黃偉哲稍早在Threads發布照片，只見升旗現場的紅色鐵皮船屋，遭怪手垂直插入並拆毀。

台南市議員王宣貿隨後也PO出怪手拆除影片，畫面錄下一位手拿五星紅旗的阿北被勸離船屋。畫面流出，讓網友湧入留言「我是覺得那艘船就連同阿北一起讓他慢慢漂回中國就好了」、「拆得好，台南市府！民進黨讚！」、「他們還扶著這個間諜...怕他跌倒。台灣人就是善良，但不能踐踏台灣民主」。

