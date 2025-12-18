阿北「沒戴安全帽」被警察抓 怨1句「百萬網挺」：他沒錯

國際中心／徐詩詠報導



騎機車必須得戴安全帽，幾乎是全球通用的交通規範。不過，日前在印度一位阿伯，因為沒戴安全帽遭到警察攔停準備開罰。不過，他當場替自己喊冤，並說明未戴安全帽的理由，真相曝光後影片掀起上百萬人觀看且幾乎一面倒力挺該名阿伯，認為「他沒有錯」。





阿北「沒戴安全帽」被警察抓！抱怨1句「掀百萬人認同」：他沒有錯

該男被警察攔停。（圖／翻攝Vivekanand Tiwari IG）

根據《Hindustan Times》報導，一名在印度中央邦（Madhya Pradesh）執法的警察，發現一位機車騎士未戴安全帽，並將他攔下準備開罰，並質問對方：「為什麼違反規定？」該阿伯下車後無奈表示，自己頭太大了，嘆「找不到適合我尺寸的頭盔」。警察聽完相當傻眼，便拿自身安全帽給對方測試，沒想到到額頭就直接卡住，不管怎麼壓都無法戴上。

廣告 廣告

阿北「沒戴安全帽」被警察抓！抱怨1句「掀百萬人認同」：他沒有錯

該難解釋自己頭太大，無法大一般安全帽。（圖／翻攝Vivekanand Tiwari IG）





相關影片曝光後引發熱議，多數網友留言「我笑個不停」、「安全帽公司震驚」、「這不能怪他」。此外，安全帽公司Steelbird得知此事後，也願意接受「另類挑戰」，指出可以贈送對方一款「合頭」的訂製安全帽，並希望獲得對方聯繫方式。

















《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：阿北「沒戴安全帽」被警察抓！抱怨1句「掀百萬人認同」：他沒有錯

更多民視新聞報導

LIVE／2025是偉大的一年！川普發表全國演說 同步中文字幕直播

小粉紅氣炸留惡評！捷克飲料店挺台遭「洗版」 網友反擊拉分

美再售台3515億武器！8大項目曝光 林佳龍：將持續強化國防

