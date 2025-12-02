阿北「腿抽筋送醫」10分鐘猝死！遺體返家「心臟不見了」家屬悲憤

國際中心／周希雯報導

太離譜！英國1名老翁葛雷利（Michael Graley）8月和家人出國度假，期間突然感到身體不適、緊急送醫，沒想到短短10分鐘就宣告不治，令家屬們悲痛不已。然而，當老翁遺體被送回英國時，不僅死亡證明上未說明死因，家屬還發現他的心臟不翼而飛，詢問後竟被告知「送往研究機構」，但家屬對此說法抱持懷疑態度，控訴院方秘密拿走器官，憤怒表示「我們需要一個答案！」

綜合《太陽報》等外媒報導，76歲葛雷利是退休的公墓管理員，8月和73歲妻子伊馮娜（Yvonne）及家人到賽普勒斯（Republic of Cyprus）度假，期間突然腿部抽筋、身體不適，家人見狀緊急送往當地醫院，沒想到才到院短短10分鐘就身亡，妻子悲痛憶起當時狀況，「醫生從病房出來說『他死了』。」當地病理學家隨即進行屍檢，結束後把遺體送回英國羅奇代爾。

廣告 廣告

阿北出國「腿抽筋送醫」10分鐘突猝死！遺體返家「心臟竟被摘」家屬哭求真相

葛雷利因腿抽筋送醫，沒想到短短10分鐘就宣告離世。圖與本新聞無關。（示意圖／Pexels）

不過，官員注意到死亡證明上沒有寫明死因，因此英國這邊必須進行第二次屍檢，沒想到竟發現葛雷利的心臟已被摘除，伊馮娜表示，「他們說有人取出了葛雷利的心臟，所以他們無法確定死因。我當時非常震驚，太可怕了」。雖然賽普勒斯警方事後透露，葛雷利的心臟是被送往研究機構進行檢驗，不過家屬控訴，事前完全沒人告訴他們會摘除心臟，47歲的女兒海莉（Hayley）痛批，「我們很生氣，需要答案。」

阿北出國「腿抽筋送醫」10分鐘突猝死！遺體返家「心臟竟被摘」家屬哭求真相

家屬控訴，事前沒人通知他們會摘除心臟送檢，直到遺體送回國才發現。圖與本新聞無關。（示意圖／Pexels）

據事發當地媒體《塞浦路斯郵報》報導，警方透露屍檢已於8月18日進行，同時證實葛雷利部分重要器官被取出、並送往實驗室，進行毒理學和組織病理學分析。不過，目前還不清楚摘取了哪些器官以及檢查結果。對此，英國羅奇代爾驗屍官辦公室表示，調查仍在進行中；家屬也要求當局徹查真相。









原文出處：阿北出國「腿抽筋送醫」10分鐘突猝死！遺體返家「心臟竟被摘」家屬哭求真相

更多民視新聞報導

李多慧突急尋2台妹！國外街頭「全中文發聲」：我記得你們的臉

遭疑「定居日本」不愛祖國！梁朝偉首回應「無奈苦笑」全被拍

陳沂「前進中國」駁收錢大外宣！認了被問：何時回歸祖國

