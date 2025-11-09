阿北「豬羊」分不清？北所「常吃肉類」柯文哲說了

政治中心／李汶臻報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，在歷經1年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。他的愛妻陳佩琪不時就要發文偷臭北所，質疑北所水質、衛生不佳，害柯文哲被關到全身是病，更心疼老公在北所染上HPV病毒、屁股長褥瘡、泌尿道結石等病症。今（9日）她再度發文談到北所得伙食問題，並公開柯文哲的最新近況照。此外，柯文哲當眾抱怨一事，妻子陳佩琪讓他馬上住嘴的橋段也曝光了。

台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日開始終於陸續解封。包括總統賴清德在內等眾多政治人物，接連在社群分享大啖豬肉美食的畫面。陳佩琪今（9日）晚也在臉書發文談及豬肉話題，其中提到柯文哲說自己在北所內最常吃的肉類是羊肉，但她認為柯文哲可能是搞錯了。原因是在她印象中國人很少吃羊肉，且羊肉算是較貴的肉品，試算北所內一人伙食每月2400元（加上處理費300元，也只有2700元) ， 若以羊排為主食，確實有些有點奇怪。

柯文哲（右圖左、左圖左）出關2個月，搭公車近況被愛妻陳佩琪（右圖右、左圖右）出賣。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





北所最常提供的肉類，到底是「豬肉還是羊肉」的謎底沒有掀牌，陳佩琪話鋒一轉提及柯文哲近來搭公車參加台灣醫學會會議的小插曲。台灣醫學會是每年的醫界盛事，開幕首日邀來總統上台致詞，柯文哲疑因不滿會議比表定時間延後了半小時就發牢騷。陳佩琪聽聞一直要阿北安靜，表示「你現在是他的階下囚，萬一人家不高興，就找個理由要法院把你押回去、或給你加個幾百萬的保金的，那我們就慘了」。

陳佩琪臉書最新貼文曝光。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪還趁機提到柯文哲近來的收入狀況，稱柯文哲已經多年沒賺錢了，更說「家裡為官司，生活費都見底了」。柯文哲聽聞後馬上住嘴並恢復到現實狀態，乖乖坐著、不敢再抱怨一句。





