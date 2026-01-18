阿北1番話嫌妻惹麻煩！陳佩琪回嘴：半夜爬起來寫

政治中心／李汶臻報導

對於愛妻陳佩琪不時在看臉書發長文的行徑，柯文哲17日受訪時無奈說「下次會把她帶出門」。對此，陳佩琪18日稍早發文頂嘴了，回嗆稱「晚上半夜照樣爬起來寫」。另外，她也罕見公開兒子柯傅堯的正面照，阿堯與阿北同桌低頭猛嗑飯菜的同框合影流出，瞬間吸引一眾小草湧入朝聖。

台灣民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，時常在臉書發文有感而發，行文風格火力大開，不僅多次槓上北檢，近期更是屢屢點名總統賴清德。除了鬼扯賴總統搞不好也有Women夾外，甚至還指控對方「財產來源不明」，相關發言似乎讓阿北有些困擾。柯文哲日前受訪被問及陳佩琪無奈笑回「我下一次會把她帶出門，免得我不在，她就在家寫臉書，製造我的麻煩，盡量把她帶出門，我會努力！」。

面對阿北公開嫌她惹麻煩，陳佩琪不忍了在臉書最新發文一開頭就回嘴稱「把我帶出去就不會寫？ 跟你講，不論白天行程跑多晚， 晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書…」，接著她又話鋒一轉，點名北所、北檢，內容頗有「算前帳」的意味。她特別提到「年邁母親的存摺被扣」、「先生被控候選期間賣小物，所得沒入政治獻金帳戶涉公益侵占，並因而遭把我求刑好幾年」等事，陳佩琪甚至還影射稱「三個當上總統的人也全有公益侵占」，並認為他們應該比阿北「罪加好幾等」。

面對柯文哲（右）公開稱「製造我的麻煩」，陳佩琪（左）發文回嘴了。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





貼文最後陳佩琪又再度將話題拉回「家務事」，提到阿北下午出門前原本想誘拐她一起去參加， 陳佩琪當下以「要洗衣、要拖地，沒空啦」拒絕了阿北的邀約，接著還罕見釋出兒子柯傅堯與阿北同桌共進午餐的合影。至於阿堯的近況，陳佩琪透露兒子2025年10月自東京大學博士班畢業後，就返回台灣並到原工作單位工作。她還進一步分享家庭趣事，透露兒子曾將厚厚一本博士論文拿給柯文哲翻閱，阿北沒看幾頁就「投降」，直呼完全看不懂，讓陳佩琪笑稱「真是隔行如隔山」。

陳佩琪曬出兒子柯傅堯（左）與老公柯文哲（右），在家共進午餐的合影。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





柯妻陳佩琪18日稍早在臉書更新最新貼文。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





原文出處：阿北兒子阿堯「從日本返台」罕露臉！厚厚一本「拿出來」柯文哲投降了

