阿卡莎納合體劉玳妍組團！曝MV拍攝內幕：和蔡依林「撞景」

在YouTube擁有193萬訂閱的網紅阿卡莎納（Master Sri Akarshana，AKSN）2025年跨足歌壇，與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」，並在21日發行單曲〈Fight for Love〉。而MV於杜拜沙漠取景，與蔡依林正巧同樣選在沙海拍攝，視覺效果宛如電影《沙丘》般震撼。

FIVE TWO EIGHT 五二八在21日發行單曲〈Fight for Love〉。（圖／翻攝自FIVE TWO EIGHT 五二八 YouTube）

〈Fight for Love〉MV於杜拜沙漠取景。（圖／翻攝自FIVE TWO EIGHT 五二八 YouTube）

阿卡莎納稱此次〈Fight for Love〉MV邀請了台灣的黃玉杰導演至杜拜執行拍攝；過去曾以熱門單曲〈基因決定我愛你〉受到矚目的陳彥允，則以全新身分「NIKA」重返音樂舞台，參與〈Don’t give a 發〉作為個人回歸之作。

團員劉玳妍分享，「這次拍攝MV就像是一趟觀光旅程，藉由拍攝橋段體驗了沙灘越野車，雖然滿臉風沙眼睛進沙、嘴裡吃沙，但這真的太好玩了！」並感嘆「今年很多感慨」，但她將揮別過去向前邁進，希望能夠成為更好、更優秀的自己。

劉玳妍喊話揮別過去。（圖／翻攝自FIVE TWO EIGHT 五二八 YouTube）

MIA則表示在杜拜一望無際的沙漠裡拍攝時，把這幾年的成長、過去的傷、還有對未來的信念都交給鏡頭。她認為不管外面世界有多亂、多孤單，都要記得不是為了誰而戰，是為了自己，鼓勵大家「繼續勇敢、繼續真誠、繼續往前走」。

