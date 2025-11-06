阿卡莎納從億萬富翁轉型國際靈性講師 變身國際歌手來台開課

▲「阿卡莎納」 Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN），他是一位從億萬富豪轉變為靈性導師並涉足音樂領域的國際網紅。

【記者 陳顗喆／台北 報導】「阿卡莎納」 Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN），他是一位從億萬富豪轉變為靈性導師並涉足音樂領域的國際網紅，他作為 Iamverse 組織的創辦人，Master Sri Akarshana 透過 YouTube、Instagram、線上課程與全球活動，影響全球超過 3,500 萬人，這次111活動是為了「對齊能量」。開場阿卡莎納就幽默說，這裡有二派人，到底是看我最討厭名牌系列、還是來看我11個老婆的?

阿卡莎納事實上沒有結婚，他只是沒有制約，對每個人的愛都是一樣的，更沒有欺騙，所以外界可能很多人對阿卡莎納有不少誤解。但他過去拍攝不少顯化影片，他從年輕創業成功、累積億萬財富的企業家，蛻變為引導千萬人追尋內在豐盛的精神導師，今年更勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，又被粉絲暱稱為 「歌神」， 透過音樂傳遞正能量。剛從美國開完“顯化奇蹟”課程的「阿卡莎納」特別來台灣，說明過去的人生經驗及投資致富秘訣，這次活動現場由愛恩維思學院The Academi By Iamverse Chinese主辦，現場更請來知名DJ Celine開場，開場播放劉玳妍、女神、FEAT.NIKA、KAINA、NIKA，今年一起跟音樂製作人Jerry、音樂製作人AC1Đ合作單曲「 Don’t give a 發 」開場，團隊人員MIA、NIKA更現場演唱暖場，其中不少人從馬來西亞飛來，還有中南部的粉絲到來。

▲阿卡莎納台灣課程開場請來知名DJ Celine表演開唱，帶動現場氣氛。

來參加課程的身心靈工作者吾缽（Ubowl）創辦人 Davis（杜竣珉）表示，這次參加阿卡莎納的顯化奇蹟課程，是一次很有啟發性的體驗。課程中透過觀想與共振高頻能量的過程，帶來許多共鳴與感受。Davis 認為阿卡莎納老師舞台魅力十足，也讓人感受到身心靈老師同時需要「接地氣」的重要性。他也非常認同阿卡莎納所分享的投資理財與經營商務的理念。今年更有幸前往基隆和平島參與世界和平祝福儀式，與其他身心靈工作者共同祈願世界更加美好。

阿卡莎納在活動中，大方送出名絢生技執行長林宣頤(米米) iPhone 17手機，也特別送出888美金給知名DJ Celine，不少參與課程的粉絲，不僅學到商業邏輯、人生道理、探索生命價值，在尾聲更請來知名兒童文學博士洪瓊美-宇宙大美人一起分享靈性知識回饋給各粉絲。

▲國際身心靈企業家阿卡莎納(左五)帶領團員NIKA(左三)KAINA(左四)、劉玳妍(右三)、MIA(右二)跟療癒師威力(左一)、療癒師三三(左二)、吾缽創辦人Davis(右一)與團員一起在基隆和平島祈福祝福世界和平。

在活動開場介紹影片中，阿卡莎納他從富豪到迷惘：內在覺醒的轉折點，過去他從年僅 25 歲便坐擁豪宅名車的 Eric Ho，2019年，他前往喜馬拉雅山脈接受瑜珈大師的訓練，並獲得「Master Sri Akarshana」的稱號。 正式成為Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN）。他被譽為「開著林寶堅尼的瑜伽士」。然而，物質滿足並未帶來內心平靜，他深陷抑鬱，甚至萌生放棄生命的念頭。直到一次前往肯亞的旅程，徹底改變了他的人生。在當地，他看見物質匱乏的村民和赤足奔跑的孩子，依然笑容燦爛、充滿希望。他深受觸動，意識到幸福並不來自擁有多少，而是來自內心的滿足與感恩。不僅在肯亞成立孤兒院學校，今年已正式邁入第14年，過去每年至少捐贈15萬元英鎊給肯亞孤兒院，實際受益的肯亞孤兒院孩子將近338位，他才體驗到回饋社會跟用生命去照亮更多生命才是生命真正的本質，此次活動收入更全部捐贈花蓮光復慈善用。

阿卡莎納特別來台灣和平島祝福世界和平，推廣永續吃素愛台灣，阿卡莎納此次來台，更緊接著錄製新單曲及帶領各團員包含NIKA、劉玳妍、Mia、Kaina拍MV，甚至在台灣西門町及基隆知名景點和平島公園拍攝封面跟紐約時代廣場的形象宣傳照，此次來台的理念主要向世界傳導世界和平將持續為公益、永續拍攝及創作！他強調今年戰爭、混亂不斷，願每個人都能平靜，世界和平，也因為受到喜馬拉雅山脈接受瑜珈大師的靈性啟發，過去他內觀看到黑暗混亂的時代來臨，接下來驗證世界疫情、戰爭、經濟、貿易戰都一一如預期中發生！他指出，在有生之年，可以回饋這世界及社會任何需要的人翻轉生命，是此生最大心願。(圖／阿卡莎納提供)