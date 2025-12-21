阿卡莎納成立新團名《FIVE TWO EIGHT 五二八》 首發新單曲「Fight for Love」以愛之名和平登場！

▲阿卡莎納正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》推出全新首發單曲『Fight for Love 』。

【記者 陳顗喆／台北 報導】國際身心靈網紅、國際公益企業家、今年轉身變成國際唱片歌手的阿卡莎納（AKSN）近日首度跨足音樂領域，今年更勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，又被粉絲暱稱為「歌神」， 透過音樂傳遞正能量。阿卡莎納今年7月帶領團隊推出全新單曲「Don’t give a 發」，並在12月21日是撞天赦日80年一遇吉日，正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》推出全新首發單曲『Fight for Love 』，以其強勁的節奏和激昂的合唱，激勵每一位聽眾。它是一首提醒我們團結力量的戰歌，告訴我們即使世界看似失去愛，阿卡莎納表示，我們也必須【Bring it back】去為愛而戰。MV更跟團員ㄧ起在杜拜拍攝，洽巧取景跟Jolin 蔡依林Mvㄧ樣在沙海中拍攝，史詩畫面宛如「沙丘」電影感，震撼十足！

《FIVE TWO EIGHT 五二八》是以528 赫茲的頻率是一種被稱為「奇蹟頻率」或「愛的頻率」的聲音。據說它可以幫助減輕壓力、焦慮和負面情緒，並被用於促進放鬆、冥想和睡眠。它還被聲稱能幫助修復 DNA。許多音樂創作者和冥想音樂會使用 528Hz 作為背景音樂，但其療癒效果仍有待更多科學研究證實，在這個世界上，其實充滿各種戰爭、混亂、鬥爭。 《FIVE TWO EIGHT 五二八》所發行的『Fight for Love 』，將承載了阿卡莎納對社會議題的回應與地球公益行動的延續，該單曲於12月21日同步上架全球七大音樂串流平台，包括 Apple Music、Spotify、KKBOX、YouTube Music、TIDAL、MOOV與JOOX。其單曲形象照，阿卡莎納特別日前前往來台灣基隆和平島祝福世界和平，更將預計帶領團隊《FIVE TWO EIGHT 五二八》在2026登上紐約時代廣場為愛宣傳。

▲《FIVE TWO EIGHT 五二八》是以528 赫茲的頻率是一種被稱為「奇蹟頻率」或「愛的頻率」的聲音。該單曲於12月21日同步上架全球七大音樂串流平台。

『Fight for Love 』主要描述了世界被仇恨和權力鬥爭須為愛而戰

《FIVE TWO EIGHT 五二八》團長阿卡莎納表示，我們選在杜拜的沙漠取景，起源我們的世界有許多戰亂、鬥爭，在MV也有設計我們被俘虜後奮力突破枷鎖為愛發聲的橋段，在一片無際的沙漠路不好走，越過許多山丘，這也意象著在社會無論是為鬥爭、權利、或是歧視與不平等，你要戰勝一切的路雖然有許多需要克服，但當我們勇敢的為愛而戰、為和平發聲，堅持也會抵達高峰戰勝你心中的一切。這首新單曲為愛而戰『Fight for Love 』，在充斥著衝突、謊言與冷漠的時代，歌曲從開頭不斷重複的中文質問：「我問問這個世界，為什麼沒有愛」，直接敲擊人心。創作理念主要描述了世界被仇恨(Hate is on a loop)和權力鬥爭(fight for control)所籠罩的現狀，以及媒體如何操縱人心，讓人們忘記了彼此的連結與和平的本性。這首歌是獻給所有相信愛與和平的力量的人。是時候放下，團結一心。讓我們一起，為愛而戰！《FIVE TWO EIGHT 五二八》新歌『Fight for Love 』連結https://youtu.be/GcZlPScGnB4?si=C3gw4oMM6u8mYxuW

請團隊遠赴杜拜拍攝、也在基隆和平島取景拍攝國際形象照

阿卡莎納指出，此次Mv的拍攝我們邀請了台灣的黃玉杰導演來杜拜執行拍攝，除了之前在台灣基隆和平島拍攝國際形象照，ＭＶ我們選擇在沙漠做為背景，以往我們自己也曾經在沙漠拍攝過畫面，但這一次看著杰導為我們拍攝出來的畫面與劇情設計，太讓我感到印象深刻，每一幕畫面以及精心設計的細節都帶著寓意，我非常期待分享這一次的作品，而這一次的拍攝讓我感覺到：這是對的選擇，這首歌曲和邀請MV團隊的配合都是對的！(圖／阿卡莎納提供)

▲12月21日是撞天赦日80年一遇吉日，阿卡莎納正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA以其強勁的節奏和激昂的合唱，以愛與和平之名激勵每一位聽眾。