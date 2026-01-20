阿卡莎納療癒系天團 FIVE TWO EIGHT 五二八登上紐約國際時代廣場

▲國際公益企業家阿卡莎納（AKSN）組成的全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」於美國時間一月十八號登上紐約國際時代廣場。

【記者 陳顗喆／台北 報導】華語樂壇出現一組充滿「療癒能量」的新聲音！國際公益企業家阿卡莎納（AKSN）組成的全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」於美國時間一月十八號 登上紐約國際時代廣場為期一周包含Mv在國際地標Time Square曝光，阿卡莎納表示，願世界上的人類都可以互相了解、更在地球的日子珍惜「和平」與「愛」。

「FIVE TWO EIGHT 五二八」由被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納領軍，攜手團員 NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA 組成。而最值得一提的是，NIKA即為當年紅極一時的「老鷹四少」之一的陳彥允，消息一出令人期待不已！

▲「FIVE TWO EIGHT 五二八」希望在時代廣場傳遞這世界上的人類可以更能愛地球，更了解「和平」與「愛」。

阿卡莎納單曲動用國際唱片公司的製作團隊打造，其中造型還跟台灣時裝周設計師INMORIES 和本土飾品Dadiogaosai（打丟高賽）合作，量身時尚訂製搭配，造型包含知名時尚大師黃一峯跟知名髮型師黃打一起打造國際形象，如今更被國際時尚雜誌拍攝登上雙封面，內頁不少在基隆和平島拍攝，象徵「世界和平」，「FIVE TWO EIGHT 五二八」更在和平島舉著「World Peace」，讓基隆地標躍上紐約時代廣場舞台，在世界發光。

阿卡莎納一出道便話題不斷，即使過去被酸民跟媒體惡意攻擊，但這次重新出發，更被媒體譽為「國際療癒系天團」，阿卡莎納在去年推出個人單曲〈Don’t give a 發〉後，於去年12月21日、80年一遇的天赦日正式成團，並推出「FIVE TWO EIGHT五二八」首發單曲 〈Fight for Love〉，以音樂作為傳遞愛、和平與療癒的媒介。

阿卡莎納指出，其實「五二八愛的頻率」（528 Hz）是一種被稱為「奇蹟頻率」或「愛的頻率」的聲音頻率，與身心靈療癒相關，被認為有助於減壓、修復細胞與提升心情，全球超過 3 億人受憂鬱症影響，世界正在面臨更多的混亂與戰爭，包含政治、經濟、種族之間的傷害，「FIVE TWO EIGHT 五二八」希望這世界上的人類可以更能愛地球，更了解「和平」與「愛」。

▲國際公益企業家阿卡莎納（AKSN）組成的全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」登上紐約國際時代廣場為期一周包含MV在國際地標Time Square曝光。

「FIVE TWO EIGHT 五二八」日前才釋出第二首單曲 〈Circles〉音樂錄影帶（https://www.youtube.com/watch?v=OlJa9iolPBk&feature=youtu.be） ，一上線便引發熱烈迴響，官方頻道留言湧入「太美麗的聲音」、「真的是奇蹟頻率」、「Beautiful voice」、「好喜歡歌詞」，不少樂迷直言像是被溫柔接住，情緒不知不覺被安放，這世界上就是需要這樣的頻率跟愛，才能安住人心，讓世界更好。

這次總策劃的團隊總監達威（Ｗilly）表示，這次來紐約，看到阿卡莎納在零下天氣帶領團隊跟時代廣場拍攝，真的很激勵人心，在這世界上或許不少令人心寒的事，但如果每個人都願意發光，這世界一定會更好，在這混亂的時代，我們都要學會祝福彼此。

「FIVE TWO EIGHT 五二八」團隊NIKA表示，以前都是唱流行歌但讓自己感受到狀態其實是不好的，唱歌頻率很重要，MIA表示，我們真的做到了，謝謝這世界以愛為名的一切！劉玳妍表示，黑暗終將過去，光和愛會留下。KAINA表示，我們都來自源頭，更應該愛彼此，善待彼此，世界才會更好。「FIVE TWO EIGHT 五二八」在時代廣場宣揚在黑暗時代人類要更以「和平」與「愛」相處，願全世界80多億人口，都能以「和平」與「愛」相處，成為那世界的光芒，這世界會更好。(圖/阿卡莎納團隊提供)