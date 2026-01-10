阿原YUAN轉型全方位生活品牌 搶攻企業ESG與體驗經濟

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣青草植物應用專家阿原YUAN，正式於台北松山區開設全新品牌體驗空間「香寓8號」，首度整合會員、企業合作與沉浸式五感體驗，積極布局體驗經濟，在銷售商品之餘，亦搶攻企業客製化活動與ESG合作市場。

阿原董事長楊尚軒指出，2026年對品牌而言，是一個由內而外的轉型關鍵年，阿原不再只是單一產品的銷售，而是邁向「人 × 土地 × 生活方式」、療癒身心的全方位生活品牌，新開幕的「香寓8號」，正是這一理念的實體落地，象徵品牌邁入新階段，實踐「共生共好」的核心價值。

廣告 廣告

「香寓8號」坐落於台北松山區巷弄，外觀綠意盎然，內部空間清新明亮，傳遞出自然療癒的品牌氛圍，空間融合「植感設計」與阿原自家農場錄製的自然聲音，營造讓人能靜心、放鬆的五感沉浸式體驗。

店內劃分三大核心功能區，包括會員專屬手作體驗區：由專業講師引導顧客製作個人專屬香氛，深化香氣與生活情境的連結；企業客製贈禮與ESG合作介紹：香寓8號特別開放企業包場，提供永續禮贈設計、客製化商品與品牌共創企劃，成為企業實踐ESG與員工關懷的重要平台；五感沉浸式療癒空間：融合草本療癒、自然光影與阿原農場錄製的蟲鳴鳥叫等自然環境音，打造療癒空間。

同步發表的還有「香遇山重奏」系列香氛，包含「曦 Dawn」、「雲 Cloud」與「霧 Mist」三款氣味，靈感來自台灣山林晨曦，這不僅是一款香氛系列，更代表阿原將品牌由清潔保養擴展至全人生活療癒的品牌轉型。

在後疫情時代，企業愈來愈重視員工關懷與ESG實踐，阿原藉由香寓8號的多功能體驗空間，切入企業活動、品牌共創等多元應用場景，成為台灣少數結合本土植物智慧與企業體驗經濟的創新實例。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同

錢別傻傻放在銀行！「它」才是成為財富自由的關鍵

與中建交差點滅頂！宏都拉斯蝦農不忍了轟中國只買「這麼多」

勞動基金太會賺 新制勞退自願提繳人數、提繳率雙創新高

