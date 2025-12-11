阿吉仔拍片狂喊「我是中國人！」 台網友全氣炸開轟：那就叫背叛

娛樂中心／綜合報導

資深歌手阿吉仔去年因在抖音發布影片祝賀中國國慶，直言「我是台灣人，也是福建人，更是中國人。」直呼希望可以同心行同路，海峽兩岸一家親，此舉引起台灣網友不滿。近日他接連拍攝影片，內容大多圍繞「我從小就是中國人」、「兩岸一家親」等舔共論述，引起大批網友怒批「你不懂，那就叫背叛！」

阿吉仔出席活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

阿吉仔在影片中以「教育相同、文化相同」為基礎，強調自己從小就被教導要當「堂堂正正的中國人」，並指出家族世代源於中國，這份認同是「刻在骨子裡的信仰」，他反覆提及「我生在台灣，但我源於中國」，將自身定位在「兩岸一家親」的框架下，引發熱議。

只見影片底下留言區出現大量網友開轟，有人直言「你的教育，是國民黨的愚民教育，我們會思考，你不思考，你可以移民去中國。」更有人嗆聲「台灣讓你活下來，既然祖國在中國，你可以回去那生活，不用在這邊大聲強調。」更有網友怒斥他的說法已「與現實脫節」、「你口中的認同，在我們眼裡就是背叛」。

