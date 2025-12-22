阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光

記者宋亭誼／台北報導

由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。

艾怡良（左）親自演大體震撼網友。（圖／六魚文創提供）

金曲歌后艾怡良首次跨足戲劇，第3、4集中挑戰「大體戲」，在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面。當戲中媽媽應采靈替她穿上襪子的那一刻，艾怡良內心情緒翻湧，「好像回到小時候，變成那個需要被照顧、被愛的小孩。」

廣告 廣告

雖然鏡頭裡無法有任何表情，但她內心極度波動，「一個女子經歷過愛情、也擁有過財富，最後卻還是躺平了。這次拍完，讓我更珍惜身邊的人給我的愛，因為不想等到最後一刻，才發現原來有這麼多人愛著你。」特別的是，艾怡良的「生財奶」演出片段，在全社群平台累積點閱率突破300萬人次，被觀眾看好能拿下明年金鐘獎戲劇節目女配獎的入場券。

艾怡良表現亮眼。（圖／記者趙于瑩攝影）

與艾怡良對戲的林育品（阿喜），在劇中同樣挑戰高強度情緒場面。阿喜回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時，直呼好不習慣：「她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」正式開拍第一次碰面時，她更是情緒瞬間潰堤，反而抓不到角色該有的冷靜。

就在情緒已經極度拉扯時，導演又給了更大的挑戰，要求她邊替Hana化妝、邊唱〈Forever Young〉。阿喜苦笑說：「我當場嚇死，那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次，我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

更多三立新聞網報導

温昇豪滾床安心亞！金鐘影后老年勇敢出櫃：她是我前女友

福原愛挺孕肚再婚！昔自爆奪走「網球王子」第一次 超狂情史曝光

Emma接吻「大12歲男星」被抓包！小禎秒爆「少女式尖叫」超真實反應曝

專訪／張榕容撞臉Ella！合作Emma上演「震撼教育」 現場緊盯禁用手機

