阿喜球場「彎腰深溝」太火辣...「邪惡視角」露大腿根部全被拍

娛樂中心／蔡佩伶報導

阿喜曬出球場辣照。（圖／翻攝自IG）

因「宅男女神」票選打開知名度的女星阿喜（林育品），有著甜美外型及火辣身材，吸引許多粉絲喜愛，跨足戲劇圈後表現優異。今（12日）阿喜透過社群分享在球場的美照，其中一張彎腰洩深溝的辣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

阿喜今（12日）釋出一系列在網球場的寫真照，只見阿喜在夏天時身穿運動背心搭配粉色短褲，露出一雙大長腿，而雙手抓著網子擺出性感姿勢，展現迷人一面，隨著天氣變涼，阿喜穿搭風格有了變化，雖然下半身依舊穿著短褲，不過上半身換成輕薄的長袖，還搭配保暖耳罩。

廣告 廣告

阿喜辣洩深溝。（圖／翻攝自IG）

值得注意的是，阿喜一張由上往下拍的邪惡視角，意外洩露深邃事業線，尤其盤腿坐在椅子的動作，也讓大腿根部若隱若現，網友們看了鼻血直流，「這照片美得像畫一樣」、「越來越美身材也很好」。

阿喜球場辣照曝光。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

蕭淑慎結婚8年認了「不讓小15歲尪碰」 大方同意：花錢洩慾

3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去

72萬YTR要拍成人片！54秒預告驚見「Joeman、呱吉」助陣太震撼

女星車展被「色」影師猛拍下半身...不忍了 震怒PO照公審對方

