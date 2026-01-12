阿喜球場「彎腰深溝」太火辣...「邪惡視角」露大腿根部全被拍
娛樂中心／蔡佩伶報導
因「宅男女神」票選打開知名度的女星阿喜（林育品），有著甜美外型及火辣身材，吸引許多粉絲喜愛，跨足戲劇圈後表現優異。今（12日）阿喜透過社群分享在球場的美照，其中一張彎腰洩深溝的辣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。
阿喜今（12日）釋出一系列在網球場的寫真照，只見阿喜在夏天時身穿運動背心搭配粉色短褲，露出一雙大長腿，而雙手抓著網子擺出性感姿勢，展現迷人一面，隨著天氣變涼，阿喜穿搭風格有了變化，雖然下半身依舊穿著短褲，不過上半身換成輕薄的長袖，還搭配保暖耳罩。
值得注意的是，阿喜一張由上往下拍的邪惡視角，意外洩露深邃事業線，尤其盤腿坐在椅子的動作，也讓大腿根部若隱若現，網友們看了鼻血直流，「這照片美得像畫一樣」、「越來越美身材也很好」。
更多三立新聞網報導
蕭淑慎結婚8年認了「不讓小15歲尪碰」 大方同意：花錢洩慾
3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去
72萬YTR要拍成人片！54秒預告驚見「Joeman、呱吉」助陣太震撼
女星車展被「色」影師猛拍下半身...不忍了 震怒PO照公審對方
其他人也在看
3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去
女星蔡允潔和圈外尪在2022年結婚，如今育有一子一女，家庭生活美滿，不過近來在家照顧二寶的蔡允潔，疑似健康亮紅燈，緊急在社群中發文求網友分享能夠盡快做全身健檢的地方，讓網友相當擔憂狀況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 26
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 134
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 9
獨家／女星被開價50萬包養1個月！公布訊息驚嘆很誠懇 經紀人這樣說
藝人阿諾近日自爆，自己在完成隆乳手術後，竟收到網友私訊提出「每月50萬元包養」的邀約，讓她直呼相當震驚。她接受《三立新聞網》專訪時透露，對方不只一次表達「很有誠意」，甚至表示如果她會害怕，也可以用包養方式慢慢認識，讓她忍不住苦笑：「我還在想說，天啊，我是不是已經進入包養圈了。」不過阿諾也強調，經紀人認為這很可能是詐騙，自己既不知道對方身分，也完全不敢回覆。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 21
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 17
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 11
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 34
陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚
柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。太報 ・ 1 天前 ・ 27
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 63
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2