阿圓躺床「做1事」痛到臉變形！她崩潰喊：快受不了

娛樂中心／王靖慈報導

YouTuber「一隻阿圓」以分享韓國文化、旅遊及生活風格影片走紅，憑著清新形象深受觀眾喜愛，她的頻道目前已吸引超過93.5萬人訂閱。平時阿圓也常透過社群分享日常生活，近日她便在IG上傳一段「除刺青」的紀錄影片，引起粉絲熱烈關注。





一隻阿圓除刺青「床上痛到臉變形」畫面曝！她突皺眉急喊：聞到烤肉味

阿圓穿著無袖毛衣，進行第二次的雷射除刺青的療程。（圖／翻攝「一隻阿圓」IG）





阿圓昨（20）日在IG分享第二次進行雷射除刺青的過程。影片中，她穿著無袖貼身短版毛衣躺在療程床上，將右手臂交給技術人員處理。隨著雷射儀器開始作用，阿圓面部表情也變得痛苦，不過她也拿歌手盧廣仲說過的話：「遇到痛苦的事情，就要微笑」，來替自己打氣。在過程中，她幽默形容有「烤肉的味道」傳出，不過身體的疼痛感也讓她忍不住喊：「我已經快受不了」。

一隻阿圓除刺青「床上痛到臉變形」畫面曝！她突皺眉急喊：聞到烤肉味

阿圓在過程中激動的喊：「我已經快受不了」。（圖／翻攝「一隻阿圓」IG）





療程結束後，阿圓也在影片中談到為何決定把刺青去掉。刺青原本是她家狗狗「阿肥」的圖案，她提到過去的自己，對喜歡的人事物會毫不保留、想「告訴全世界」，但如今心態轉變，覺得「把喜歡放在心裡，也是一件很浪漫的事情」。她最後感觸表示：「我喜歡以前刺青的我，可是也喜歡除刺青後，開始慢慢變淡的我」阿圓也透過這段分享，向粉絲傳遞「愛自己」的重要。





一隻阿圓除刺青「床上痛到臉變形」畫面曝！她突皺眉急喊：聞到烤肉味

網友大讚阿圓很勇敢。（圖／翻攝「一隻阿圓」IG）





影片曝光後，網友看到她痛到扭曲的表情，忍不住搞笑留言：「你那個是苦笑～我們看了是爆笑」、「自己的肉烤的香嗎？」；也有不少網友留下鼓勵阿圓的話，表示：「喜歡阿圓最後（愛自己）的分享！」、「一直都很支持你做的事情」、「加油！好勇敢！支持阿圓」。









原文出處：一隻阿圓除刺青「床上痛到臉變形」畫面曝！她突皺眉急喊：聞到烤肉味

