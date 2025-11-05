阿圓「高空雙貼」出事！墜海「撞到頭」畫面流出

娛樂中心／李汶臻報導

網紅YTR「一隻阿圓」時常在社群上傳布料清涼的惹火辣照，每每釋出「三個圓」同框的震撼畫面，總能吸引大批粉絲暴動朝聖。以拍攝美食、旅遊等主題影片走紅的她，日前釋出最新出國旅遊影片，豈料竟發生高空墜海意外，不僅被當場敲到頭部，甚至還出現繩索繞頸、險被勒脖的驚悚瞬間，畫面曝光後嚇壞粉絲。

向來不吝於在社群上傳超兇美照的網紅YTR「一隻阿圓」，光是YouTube頻道就聚集超過93.2萬人追蹤訂閱。她日前與好友同赴越南富國島旅遊，體驗水上拖曳傘活動時發生突發意外，從阿圓日前在Threads平台上傳的最新片段可見，她和友人身穿清涼比基尼，配戴好救生衣裝備。兩人在高空「雙貼」逆風飛行、享受衝上天際的快感，兩人還沒來得及仔細俯瞰迷人的海岸線和蔚藍海水，連接拖曳傘的繩子卻突崩壞，導致兩人瞬間從高空掉進海中，且斷掉的繩子當下還敲到阿圓的頭。

阿圓上岸後回憶驚悚瞬間依舊心有餘悸，透露當下宛如「人生跑馬燈走了一遍」，她的脖子在空中還一度被繩子纏繞。面對驚悚一瞬間，阿圓當下作出條件反射自救，表示自己「當下不知道哪根筋通了，立刻把繩子繞出我的脖子」，心有餘悸稱「真的有嚇到」。驚悚畫面曝光至今，已吸引214萬人圍觀，不少人嚇壞留言：「還好沒被繩子弄到身體！！超可怕」、「之前有台灣人在玩，掉下水死掉」、「還好是掉在海水裡，如果是掉在陸地上的話那後果會更可怕」。

