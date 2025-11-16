阿基師罕公開露面！端「炒飯神技」合體玖壹壹 嗨翻南北貳路

記者徐珮華／台北報導

「玖壹壹」成軍16週年，11月15日、16日於台中水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」。昨（15）日嘉賓陣容星光熠熠，金曲歌王蕭煌奇與李炳輝帶來新歌〈輝煌旅行社〉，人氣女團GENBLUE幻藍小熊則帶來〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉等7首千萬點擊金曲，婁峻碩SHOU演唱〈Never Land〉、〈你給我等著〉等多首夯曲，掀起全場尖叫。

玖壹壹「南北貳路」首日吸引5萬人朝聖。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

玖壹壹擔任第一夜重磅壓軸，3人以迷彩造型帥氣登台，開場就以〈打鐵〉，〈派對俠〉、〈哥哥帶上我〉、〈來個蹦蹦〉炸翻現場。嘉賓同樣話題十足，電音教父羅百吉攜手老婆寶貝演出〈superman〉、〈那一夜〉、〈使勁搖〉、〈癡情男子漢〉，幾乎把現場變成全台最大夜店，健志感謝他跨刀助陣：「羅百吉真的是我們從小聽到大的偶像！」

羅百吉與老婆將〈癡情男子漢〉變成電力滿滿的改編版。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

第2組嘉賓「草屯囝仔」與玖壹壹合唱〈少年家〉、〈愛我你會死2018〉，樞育更帶領全場齊喊「南北貳路！進喔！發喔」炒熱氣氛。阿倉前一天參加台灣極限鐵人競賽，在80幾位參賽者中名列第19名，只睡了2個小時就趕到現場彩排，精神依舊亢奮，他分享：「這項挑戰從清晨6點從日月潭出發，腳踏車騎乘200多公里，隨後再跑步至合歡山主峰。總里程超過230幾公里。」

草屯囝仔炒熱全場氣氛。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

玖壹壹飆唱近30首歌，健志也對粉絲告白：「因為你們來，才讓禮拜六這個夜晚那麼熱鬧，也希望這場活動可以讓世界都看見！」安可橋段彩蛋影片，久未公開露面的廚神「阿基師」獻出北部客家炒飯搭配〈愛的總鋪師〉，相當逗趣。最後全場大聲合唱〈明天再擱來〉劃下完美句點，更加碼釋放超狂煙火作為夜晚完美點綴，相約續唱第2夜。

