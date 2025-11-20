阿堂鹹粥招牌「2字」消失！傳因百萬債務丟商標 業者回應了

台南知名小吃店「阿堂鹹粥」過去因價格頻繁調漲引發爭議，近期被發現招牌及菜單上的「阿堂」二字突然消失，僅剩「鹹粥」字樣，引發外界關注。據了解，這項變動可能與老闆阿堂替兒子作保而欠下的百萬債務有關。

近日「阿堂鹹粥」店面招牌出現變化，原本的「阿堂」二字不見了。（示意圖／資料照）

台南這家以泉州「半粥文化」聞名的鹹粥店，不僅在當地擁有廣大支持者，也吸引許多外地遊客前來品嚐。該店先前曾因宣布調漲價格，一碗鹹粥飆漲至300元而引發熱烈討論，雖然部分民眾認為價格偏高，但此舉反而引來更多好奇的顧客前往一探究竟，想了解這碗鹹粥究竟有何魅力。

然而，近日有民眾發現「阿堂鹹粥」店面招牌出現明顯變化，原本的「阿堂」二字不見了，只保留了「鹹粥」的字樣，附近居民表示是透過網路消息才注意到這項變動，紛紛猜測可能是店家換了新老闆。

根據《東森新聞》報導，這次招牌變動可能與老闆阿堂先前替兒子作保而欠下百萬債務有關，當時債權資產公司聲請強制執行，在流標後，「阿堂鹹粥」原有的商標已經歸均和資產所有。不過也有消息傳出，老闆的另一個兒子已於今年8月申請另一個字型的商標，目前仍在申請階段中。

針對招牌變動的原因，業者則給出不同說法，表示只是颱風過後招牌進行重新裝修，並未涉及其他問題。

