阿堂鹹粥換老闆？招牌2字消失 店家回應了

台南知名小吃「阿堂鹹粥」過去因多次調漲售價引發熱議，有饕客近日前往消費時發現，店面招牌與內用菜單上的「阿堂」二字全部消失，只剩「鹹粥」兩字，引起不少人訝異與猜測，聯想可能換老闆經營，也有人提及老闆過去為兒子作保背負百萬元債務，導致原商標被債權公司收回；對此，店家表示，這只是颱風過後的招牌重新裝修，並未涉及其他問題。

根據《東森新聞》報導，阿堂鹹粥店面出現變動，招牌與內用菜單上的「阿堂」字全數消失，只剩「鹹粥」二字，讓不少老饕感到驚訝與好奇。

報導指出，招牌變動可能和老闆阿堂曾為兒子作保而背負百萬元債務有關，債權公司曾聲請強制執行，原本的商標也因此轉入債權資產公司名下，雖然商標期限使用到119年10月15日，但阿堂的另一位兒子於今年8月申請了新的「阿堂鹹粥」商標，目前仍在審核中。

針對招牌拿掉「阿堂」兩字，饕客質疑是否換老闆經營，對此店家表示，只是颱風過後招牌進行重新裝修，並未涉及其他問題。

