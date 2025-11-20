阿堂鹹粥爆「店名消失」扯欠債風波！老闆揭震撼內幕：故意的

生活中心／綜合報導

台南名店「阿堂鹹粥」深受遊客與在地人青睞，近日卻被發現店家招牌悄悄更動，「阿堂」兩字從其中一側消失，只留「鹹粥」，連菜單上也不見原名，引來外界揣測。有人認為這可能與老闆兒子欠債、商標遭拍賣一事有關。對此，老闆張春堂也回應，提到招牌是故意換掉，背後的內幕曝光。













阿堂鹹粥爆「菜單、店名全消失」遭疑換人了！扯出欠債風波…老闆揭1原因：故意的

台南知名老店「阿堂鹹粥」一直是觀光客與在地人必訪名店。（圖／民視新聞資料照）





近期有網友分享現場照片，指出原本黑底白字的「阿堂」字樣不見，只剩「鹹粥」兩字，懷疑店家已改名為「無名鹹粥」，甚至有可能易主。根據《東森新聞》指出，在地居民猜測可能與店家替兒子作保、欠下百萬債務有關，債權資產公司聲請強制執行，原商標三次拍賣流標後，查詢智慧財產局發現商標已轉至均和資產名下。其中一名家族成員在今年8月重新申請另一款新字體商標，目前仍在審核。

招牌如今僅剩「鹹粥」兩字，原本「阿堂」標示消失。 （圖／翻攝自＠google map）





而《三立新聞》指出，老闆張春堂澄清，招牌以「鹹粥」兩字，是為了用料講究、與他店不同，才特意更換招牌，就算招牌改了還是阿堂，他也強調，與商標官司無關，事情早已落幕。對於外界臆測，張春堂語氣淡然表示：「沒有影響，又不是阿堂不見了，大招牌是故意換掉的」最後張春堂強調，商標問題早已處理完畢，菜單上沒有「阿堂」的字樣也只是設計調整，「要寫也可以啊，阿堂也依舊是阿堂」。





老闆張春堂澄清，招牌以「鹹粥」兩字，是為了用料講究、與他店不同，才特意更換招牌。（圖／民視新聞資料照）

















原文出處：阿堂鹹粥爆「菜單、店名全消失」遭疑換人！扯出欠債風波…老闆揭震撼內幕：故意的

