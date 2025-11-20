「阿堂」不見了？老字號鹹粥突撤招牌引熱議

台南知名小吃店「阿堂鹹粥」近期被發現招牌及菜單上的「阿堂」兩字突然消失。(記者陳治交攝)

記者陳治交／台南報導

台南知名小吃店「阿堂鹹粥」過去因價格頻繁調漲引發爭議，近期被發現招牌及菜單上的「阿堂」兩字突然消失，僅剩「鹹粥」字樣，引發外界關注。這項異動可能與老闆阿堂替兒子作保而欠下的百萬債務有關，然而，店家員工對此皆說「不清楚」。

據了解，張春堂兒子於一九九六年邀父親為連帶保證人，向銀行借款二百二十一萬元，卻未按期繳款，積欠本金一百一十萬多元及利息、違約金，銀行將該債權轉讓給資產管理公司，直至二０一二年前後轉了四手。

這次招牌變動可能與老闆阿堂先前替兒子作保而欠下百萬債務有關，當時債權資產公司聲請強制執行，在流標後，「阿堂鹹粥」原有的商標已經歸債權資產公司所有。也有消息傳出，老闆的另一個兒子已於今年八月申請另一個字型的商標，目前仍在申請階段中。

近日有民眾發現「阿堂鹹粥」店面招牌異動，原本的「阿堂」二字不見了，紛紛猜測可能是店家換了新老闆。張春堂說，現階段只拆除一塊舊招牌，換上較活潑、新意的圖案，另一塊舊招牌仍保留，「阿堂」兩字是以他本人名字命名，並沒有其他想法。