阿塞德垮台一年 敘利亞對立難消弭
政局紛擾之後真的出現曙光嗎？12月8號，是敘利亞阿塞德政權，垮台一周年這段期間，國際社會跟敘利亞人民，正經歷政權更迭之後的混亂、跟希望。許多城市，也陸續恢復正常的生活軌道。
和兒子相視而笑，是失而復得的溫馨時光。 曾被關押6年的民眾馬爾萬：「我們在裡面就像是死了，現在總算回到了人間。」
他曾因逃避徵兵被捕，在獄中度過6年。一年前，隨著反抗軍挺進大馬士革，敘利亞最惡名昭彰的賽德納亞監獄大門被打開，成千上萬囚犯才重獲自由。但長期的折磨，讓他罹患肺結核，還必須每周接受心理治療。心理醫師卡西碧：「大部分人患有創傷後壓力症候群，經常失眠 作惡夢 非常焦慮，出獄後也會覺得環境很陌生，經常感到憤怒，甚至覺得家人像陌生人。」
除了個人的創傷需要修復，撕裂的社會也需要修補。大馬士革居民薩勒：「宗派意識變得更強烈了，大家一直問 你來自哪，你的姓氏是什麼，。」
大馬士革居民夏爾：「情況大概改善了一半吧，治安改善了 我們可以自由行動，但物價還是太高 稅也太重。」
歷經長期內戰，宗派對立一時難以消弭，凋敝的經濟也尚未恢復生機。但敘利亞人仍努力迎向明天，在廢墟之上，重建家園。
