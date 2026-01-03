阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0105-0111

1767340246866

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 兌為澤

人見人愛，剛中柔外。整體來說有著不錯的運勢狀態，記得努力想要達到目標的過程中，還是需要保持堅定的意志力與柔軟身段及親和力，才能事半功倍。

生肖牛，卦象： 雷澤歸妹

待價而沽、步步謹慎。可能剛開始會開心，但日子一久就會開始產生不好的情況發生，禍害自己。故要遵守正道，取之有道才能讓路走得更遠。

生肖虎，卦象： 天雷無妄

無妄之災、遭受連累。本周容易受到無謂的牽連與困擾，可謂是躺著也中槍。若合作或來往對象並非正派的話，應保持距離，切莫粗心大意，平安下莊才是上策。

生肖兔，卦象： 澤火革

革新變化，同心協力。需要把握機會做一些改變，趁勢而為、一鼓作氣，只要有決心還是能得到貴人相助而圓滿完成。

生肖龍，卦象： 水地比

吉祥安泰、相知相惜。若能尊重大多數人之價值觀與意見，順應天道倫理即吉。若剛愎私用過於偏激行事，則破運。若能集合眾人之力齊心完成，抑或是追隨賢達之人的建議，即可眾望所歸獲得成功。

生肖蛇，卦象： 天火同人

集思廣益、同行致遠。若能與人共事同心協力則吉，有時成功不必在我，需以公正的價值觀來處理事務，以和為貴、並免與他人爭執以保盛運。

生肖馬，卦象： 震為雷

奮進向上、處變不驚。雖然可能面對到突發狀況，但因為根基穩固而能不受到影響、應對自如、處之泰然。同時有承先啟後、繼承志向之象，剛開始接棒的時候雖然正值盛運，要能夠容納別人給意見及提點幫助。

生肖羊，卦象： 萬事清吉，放寬心胸。

生肖猴，卦象： 地天泰

平安順利，吉祥如意。在周遭與自身都有可能發生好事，對於未來亦是鴻圖大展。但人在走運時須注意不可恃寵而驕，忽略這是上天給你的機會而懈怠，不然容易將這個好運破壞掉。

生肖雞，卦象： 澤地萃

眾志成城、水到渠成。表示獲眾人之力而有所成就、集思廣益之象，此時須注意聽取長輩之建議或意見，方能更加順利。若身處高處或要職，建議還是不分尊卑、相互合作為要，只要能配合無間、嚴守分際，就能諸事大吉、一切順心。

生肖狗，卦象： 山火賁

外實內虛，暗藏隱憂。本周要加強所缺乏的部分，下定決心，才能擺脫力不從心及暗藏的隱憂，迎來光明與成功。需注意「人和」的問題，要多方考量並掌握重要利害關係人的心思，注意細節才能順利成功，否則容易遭人搬弄是非。

生肖豬，卦象： 雷水解

掌握機會、提綱挈領。歷經寒冷的冬天終於要迎接春天到來，此時萬物剛復甦生機，需將自己的能力適得其所努力的發揮，勢必能有所發展。若有方位考量則往西南方為佳。

