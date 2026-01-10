阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0112-0118

1767934042108

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 水天需

以誠待人、切莫急躁。此舉能有機會避開高風險及重大危機，自然有機會可以完成心中抱負理想。若是貪圖眼前蠅頭小利而目光短淺，則必會耽擱往後之康莊大道而沉滯不前。

生肖牛，卦象： 風火家人

順利和樂、借力使力。若能謹守本分、適得其所的發揮，則有亨通如意之象。若是女性，或是善用女性的力量幫助，尤其有利。

生肖虎，卦象： 風山漸

循序漸進、掌握機會。歷經停滯之後，開始逐漸順利、回穩，前方充滿了一片希望可以追尋，此時要努力掌握機會奮鬥，然而卦象中有循序漸進、累積能量的現象，所以不可以過分急躁，要小心踏實、聚沙成塔。

廣告 廣告

生肖兔，卦象： 兌為澤

人見人愛，剛中柔外。整體來說有著不錯的運勢狀態，記得努力想要達到目標的過程中，還是需要保持堅定的意志力與柔軟身段及親和力，才能事半功倍。

生肖龍，卦象： 山火賁

外實內虛，暗藏隱憂。本周要加強所缺乏的部分，下定決心，才能擺脫力不從心及暗藏的隱憂，迎來光明與成功。需注意「人和」的問題，要多方考量並掌握重要利害關係人的心思，注意細節才能順利成功，否則容易遭人搬弄是非。

生肖蛇，卦象： 雷水解

掌握機會、提綱挈領。歷經寒冷的冬天終於要迎接春天到來，此時萬物剛復甦生機，需將自己的能力適得其所努力的發揮，勢必能有所發展。若有方位考量則往西南方為佳。

生肖馬，卦象： 水地比

吉祥安泰、相知相惜。若能尊重大多數人之價值觀與意見，順應天道倫理即吉。若剛愎私用過於偏激行事，則破運。若能集合眾人之力齊心完成，抑或是追隨賢達之人的建議，即可眾望所歸獲得成功。

生肖羊，卦象： 雷火豐

適得其所、生機蓬勃。正值鴻運當頭，此時若不小心過度驕傲或粗心大意，則很可能會傷害盛運，此時需找尋志同道合之人一同繼續努力，不可以剛愎自用，不聽他人勸戒。

生肖猴，卦象： 澤風大過

壓力過大，力不從心。原本選擇的方向或策略可能已經無效，另謀方法來克復當前的難關為上，若發覺真的無法改善，離開也會是一種選擇，另闢道路吧！

生肖雞，卦象： 天雷無妄

無妄之災、遭受連累。本周容易受到無謂的牽連與困擾，可謂是躺著也中槍。若合作或來往對象並非正派的話，應保持距離，切莫粗心大意，平安下莊才是上策。

生肖狗，卦象： 火山旅

果決剛毅、切莫猶豫。正在面對波瀾起伏之象，此時應該守正道，強化自身的意志力來面對這些挑戰，畢竟剛開始波動之時不易順利，需要付出時間與努力才能順利突破困境。也表示工作或生活上產生了變動或變化。

生肖豬，卦象： 火雷噬嗑

摩擦契合、諸多障礙。此時容易與他人起衝突，不可不慎。另外若能夠親力親為對於事情的處理會更有幫助，並須注意小人在背後放冷箭。

1767943393463

＃生肖運勢

＃易經占卜

＃李昱墨教授