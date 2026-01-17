阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0119-0125

1768560235109

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 乾為天

萬事如意，名利雙收。家運昌榮旺盛，升遷得望之象。誠如前述所言，此時最忌諱得意忘形，驕傲忘卻提醒自己該戒慎恐懼，若不幸如此，則盛運將隨之破滅，招致失敗，謹記一點，最光明的地方背後一定是最陰暗的所在！

生肖牛，卦象： 地火明夷

受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。

生肖虎，卦象： 離為火

受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。

生肖兔，卦象： 天風姤

意外插曲、擦身而過。本周將面臨許多未知狀況發生，增加許多風險，好機緣也容易擦身而過。此時必須更小心謹慎，也須注意下屬、後輩或小人的損傷。

生肖龍，卦象： 山地剝

層層剝落、鬱鬱寡歡。本周較容易患得患失，造成不愉快，建議須以冷靜沉著的態度，來守住既有的資源，並重新調整步調與策略，以靜候時機到來。

生肖蛇，卦象： 水風井

逐步精進、穩定持平。占到此卦表示目前不適合積極的方針，需先穩定現況，再來計劃並思考如何改善，此時需要他人或長輩幫助才能更加順利。

生肖馬，卦象： 地水師

多事之秋、波瀾起伏，即便被負面情緒影響，但只要順應正道行事，不可賣弄手段或走捷徑，堅忍不拔即可獲得轉機。此時切忌不可衝動行事、急功好利，需獲得眾人擁戴師出有名方可行事。

生肖羊，卦象： 火澤睽

氣運滯澀，水火不容。此時應善盡本份，不要因為芝麻小事而爭執，特別是交情好的親朋友好，應該在異中求同，取得雙贏的方式運作，見機行事，不能剛愎自用、固執己見。

生肖猴，卦象： 澤地萃

眾志成城、水到渠成。表示獲眾人之力而有所成就、集思廣益之象，此時須注意聽取長輩之建議或意見，方能更加順利。若身處高處或要職，建議還是不分尊卑、相互合作為要，只要能配合無間、嚴守分際，就能諸事大吉、一切順心。

生肖雞，卦象： 澤山咸

靈感強烈、順利可成。本周有強烈的直覺運，雖然順利，尚須步步為營，不可大意。與人合作上能有默契，得到1+1大於2之綜效。

生肖狗，卦象： 雷地豫

生於憂患，慎於安樂。本周最大的風險不是失敗，而是過得太安逸，因此而懈怠不前，忘卻守成，趨向敗壞。必須要懂得在盛運之時謙虛為懷、不斷向前。

生肖豬，卦象： 萬事清吉，調整腳步。

