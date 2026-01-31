阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0202-0208

1769776618571 241x300 1

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 天澤履

累積能量、等待時機。雖然會面對到困難與阻礙，但只要能夠以謙虛為懷之柔順態度處事，就能有機會化險為夷獲得平安。若能以韜光養晦、虛懷若谷之心態學習與面對，待時機成熟則獲得順利成功也在不遠之處了。此時需要檢視自己能力與續航力是否足夠向前衝，否則建議退守累積能量與等待時機。

生肖牛，卦象： 天水訟

運勢紛雜，口舌是非。此時並不適合太過積極的策略，容易和他人造成衝突，雖然得理但卻會造成自己的損傷。建議先以和為貴，冷靜下來思考通盤的策略，切忌在氣頭上的時候逞一時之快說話或做決定，容易造成誤判因而要花更多心力來彌補過失。

生肖虎，卦象： 風山漸

循序漸進、掌握機會。歷經停滯之後，開始逐漸順利、回穩，前方充滿了一片希望可以追尋，此時要努力掌握機會奮鬥，然而卦象中有循序漸進、累積能量的現象，所以不可以過分急躁，要小心踏實、聚沙成塔。

生肖兔，卦象： 雷山小過

穩扎穩打、量力而為。若是本分與範圍之內的事物可以獲得成功，太過急躁反而會吃快弄破碗，造成反效果。此時應該以退為進、轉攻為守，穩下腳步來思考目前的策略與方向是否正確或需要調整，並適當的配置資源，才能順利完成。對於他人委託之事，須考量自身能力範圍能否負荷，再決定是否應該幫忙。

生肖龍，卦象： 坤為地

順勢而為，見好就收。須注意凡事不能陷入太深，可化險為夷。若輕舉妄動，則容易造成自找麻煩之情況。小心別專注在眼前短期的利益而失去分寸。

生肖蛇，卦象： 乾為天

萬事如意，名利雙收。家運昌榮旺盛，升遷得望之象。誠如前述所言，此時最忌諱得意忘形，驕傲忘卻提醒自己該戒慎恐懼，若不幸如此，則盛運將隨之破滅，招致失敗，謹記一點，最光明的地方背後一定是最陰暗的所在！

生肖馬，卦象： 地山謙

左右逢源，得心應手。此時應秉持上善若水之精神為他人設想來廣結善緣，切記剛愎自用、鑽牛腳尖以免破壞好的運勢。

生肖羊，卦象： 火天大有

辛勤耕耘、豐盛收穫。萬事亨通之象，但須注意物極必反，須步步為營謹慎經營並善用目前的好運氣，以確保盛運維持。

生肖猴，卦象： 火澤睽

氣運滯澀，水火不容。此時應善盡本份，不要因為芝麻小事而爭執，特別是交情好的親朋友好，應該在異中求同，取得雙贏的方式運作，見機行事，不能剛愎自用、固執己見。

生肖雞，卦象： 地雷復

回到最初、莫忘初衷。物極必反，現在已經是陰暗道路的盡頭，光明隨之將來，黎明前的黑暗是最冷冽的。故目前應該要步步為營、小心謹慎行事，以累積能量等待時機的到來。

生肖狗，卦象：火地晉

亨通如意，獲得提攜。本周能有機會受到長輩或前輩之肯定與提攜，此時氣度一定要足夠，寬宏大量，才能容納更多人給予的建議與祝福。

生肖豬，卦象：離為火

受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。

