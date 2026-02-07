阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0209-0215

1770392321349 241x300 1

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 水火既濟

適得其所，順利亨通。但創業維艱，要能守成的確不易，此時必須要小心物極必反之現象，所以在努力達成目標之過程，需要謹守本份，而在有所成就之後，必須要努力固守目前成果，不能漫無目的擴張，也不能過分鬆懈以免破壞現有成果，須小心「剛開始順利而之後不順利」之現象。

生肖牛，卦象： 雷水解

掌握機會、提綱挈領。歷經寒冷的冬天終於要迎接春天到來，此時萬物剛復甦生機，需將自己的能力適得其所努力的發揮，勢必能有所發展。若有方位考量則往西南方為佳。

生肖虎，卦象： 地水師

多事之秋、波瀾起伏，即便被負面情緒影響，但只要順應正道行事，不可賣弄手段或走捷徑，堅忍不拔即可獲得轉機。此時切忌不可衝動行事、急功好利，需獲得眾人擁戴師出有名方可行事。

生肖兔，卦象： 火水未濟

經驗不足、漸入佳境。因為經驗或能力不足所導致的困境，正在面對不順利之狀況。此時應該以冷靜沉著的態度來面對，不斷累積經驗與能量。

生肖龍，卦象： 風地觀

誠信有禮，明察秋毫。平日累積的能量及人脈能在本周發揮，能有機會獲得前輩、長官的拔擢。但依然要注意細節與脈動避免破運。

生肖蛇，卦象： 天地否

閉塞不通、阻礙較多。此時會遇到許多狀況導致爭執或方寸大亂，也可能遇到小人當道而君子有所蒙蔽之象，黎明前總是又長又冷，撐過就是你的。

生肖馬，卦象： 地山謙

左右逢源，得心應手。此時應秉持上善若水之精神為他人設想來廣結善緣，切記剛愎自用、鑽牛腳尖以免破壞好的運勢。

生肖羊，卦象： 澤山咸

靈感強烈、順利可成。本周有強烈的直覺運，雖然順利，尚須步步為營，不可大意。與人合作上能有默契，得到1+1大於2之綜效。

生肖猴，卦象： 火地晉

亨通如意，獲得提攜。本周能有機會受到長輩或前輩之肯定與提攜，此時氣度一定要足夠，寬宏大量，才能容納更多人給予的建議與祝福。

生肖雞，卦象： 風天小畜

心想事成，提防小人。雖然還是有一點小阻礙，但總能完成任務。需提醒自己不論如何還是必須不斷充實自己才能將道路走得遠。

生肖狗，卦象： 天雷無妄

無妄之災、遭受連累。本周容易受到無謂的牽連與困擾，可謂是躺著也中槍。若合作或來往對象並非正派的話，應保持距離，切莫粗心大意，平安下莊才是上策。

生肖豬，卦象： 水山蹇

進退兩難、步步艱辛。此時雖正面臨內憂外患，需要抓定心思，沉著冷靜面對。若能化干戈為玉帛，借力使力，以求互蒙其利則佳。

