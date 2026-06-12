阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0615-0621

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文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 風雷益

膽大心細、萬事如意。先前已經耕耘了那麼久，就可以放心去做，果決建立新氣象。然而在盛運之時，依然需要注意知過則改、見善則遷，以免破壞好運。

生肖牛，卦象： 風火家人

順利和樂、借力使力。若能謹守本分、適得其所的發揮，則有亨通如意之象。若是女性，或是善用女性的力量幫助，尤其有利。

生肖虎，卦象： 地天泰

平安順利，吉祥如意。在周遭與自身都有可能發生好事，對於未來亦是鴻圖大展。但人在走運時須注意不可恃寵而驕，忽略這是上天給你的機會而懈怠，不然容易將這個好運破壞掉。

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生肖兔，卦象： 天風姤

意外插曲、擦身而過。本周將面臨許多未知狀況發生，增加許多風險，好機緣也容易擦身而過。此時必須更小心謹慎，也須注意下屬、後輩或小人的損傷。

生肖龍，卦象： 地澤臨

萬事亨通，一帆風順。前途一片順遂光明之象。不可因正在走運就我行我素、一意孤行，必須隨時提醒自己要謙虛廣納他人之意見，與人知所進退、良好相處，才能保持盛運。

生肖蛇，卦象： 離為火

受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。

生肖馬，卦象： 天澤履

累積能量、等待時機。雖然會面對到困難與阻礙，但只要能夠以謙虛為懷之柔順態度處事，就能有機會化險為夷獲得平安。若能以韜光養晦、虛懷若谷之心態學習與面對，待時機成熟則獲得順利成功也在不遠之處了。此時需要檢視自己能力與續航力是否足夠向前衝，否則建議退守累積能量與等待時機。

生肖羊，卦象： 澤天夬

小心細節、量力而為。時當旺盛之象，然此時最容易忽略細節，將心腹之患忘卻，少了自我警戒的心態。一不小心就有可能會對簿公堂，必須謹慎小心的處理及面對。也表示凡事應量力而為，以免灰頭土臉，惹得一身腥。

生肖猴，卦象： 地雷復

回到最初、莫忘初衷。物極必反，現在已經是陰暗道路的盡頭，光明隨之將來，黎明前的黑暗是最冷冽的。故目前應該要步步為營、小心謹慎行事，以累積能量等待時機的到來。

生肖雞，卦象： 山天大畜

逐漸累積、邁向目標。此時若能謹守本份，順應正道行事，累積該有的能量之後，待時機成熟就能順利克服難關，達成目標。占到此卦也表示有累積人脈、信譽與金錢之象。

生肖狗，卦象： 火天大有

辛勤耕耘、豐盛收穫。萬事亨通之象，但須注意物極必反，須步步為營謹慎經營並善用目前的好運氣，以確保盛運維持。

生肖豬，卦象： 澤地萃

眾志成城、水到渠成。表示獲眾人之力而有所成就、集思廣益之象，此時須注意聽取長輩之建議或意見，方能更加順利。若身處高處或要職，建議還是不分尊卑、相互合作為要，只要能配合無間、嚴守分際，就能諸事大吉、一切順心。

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