阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116

1762517754709

文/李昱墨

生肖鼠，卦象： 澤水困

龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不要怨天尤人，也要特別小心遭受欺瞞或欺騙。

生肖牛，卦象： 天地否

閉塞不通、阻礙較多。此時會遇到許多狀況導致爭執或方寸大亂，也可能遇到小人當道而君子有所蒙蔽之象，黎明前總是又長又冷，撐過就是你的。

生肖虎，卦象： 水火既濟

適得其所，順利亨通。但創業維艱，要能守成的確不易，此時必須要小心物極必反之現象，所以在努力達成目標之過程，需要謹守本份，而在有所成就之後，必須要努力固守目前成果，不能漫無目的擴張，也不能過分鬆懈以免破壞現有成果，須小心「剛開始順利而之後不順利」之現象。

生肖兔，卦象： 風澤中孚

以誠待人、專心一致。本周需要拿出耐心來面對問題，正心誠意才能讓彼此產生信任。專心一致才能獲得順利，若有惡念或遲疑則容易破運，記得要有福同享，就能創造出更大的利益。

生肖龍，卦象： 雷地豫

生於憂患，慎於安樂。本周最大的風險不是失敗，而是過得太安逸，因此而懈怠不前，忘卻守成，趨向敗壞。必須要懂得在盛運之時謙虛為懷、不斷向前。

生肖蛇，卦象： 山地剝

層層剝落、鬱鬱寡歡。本周較容易患得患失，造成不愉快，建議須以冷靜沉著的態度，來守住既有的資源，並重新調整步調與策略，以靜候時機到來。

生肖馬，卦象： 地雷復

回到最初、莫忘初衷。現在已經是陰暗道路的盡頭，光明隨之將來，黎明前的黑暗是最冷冽的。故目前應該要步步為營、小心謹慎行事，以累積能量等待時機的到來。

生肖羊，卦象： 水澤節

合乎體制、知所進退。此時的好運氣就是因為懂得分寸而來，故需要繼續保持下去，知道該節制與保守的地方在哪。

生肖猴，卦象： 風水渙

危機已現，盡速迴避。此時若有查覺到任何不對勁，就應該要保持距離、以策安全，並小心行事、盡速遠離災禍，才能邁向順利之路。

生肖雞，卦象： 雷山小過

穩扎穩打、量力而為。若是本分與範圍之內的事物可以獲得成功，太過急躁反而會吃快弄破碗，造成反效果。此時應該以退為進、轉攻為守，穩下腳步來思考目前的策略與方向是否正確或需要調整，並適當的配置資源，才能順利完成。對於他人委託之事，須考量自身能力範圍能否負荷，再決定是否應該幫忙。

生肖狗，卦象： 山火賁

外實內虛，暗藏隱憂。本周要加強所缺乏的部分，下定決心，才能擺脫力不從心及暗藏的隱憂，迎來光明與成功。需注意「人和」的問題，要多方考量並掌握重要利害關係人的心思，注意細節才能順利成功，否則容易遭人搬弄是非。

生肖豬，卦象： 萬事清吉，站穩腳步。

＃生肖運勢

＃易經占卜

＃李昱墨教授