阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116
文/李昱墨
生肖鼠，卦象： 澤水困
龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不要怨天尤人，也要特別小心遭受欺瞞或欺騙。
生肖牛，卦象： 天地否
閉塞不通、阻礙較多。此時會遇到許多狀況導致爭執或方寸大亂，也可能遇到小人當道而君子有所蒙蔽之象，黎明前總是又長又冷，撐過就是你的。
生肖虎，卦象： 水火既濟
適得其所，順利亨通。但創業維艱，要能守成的確不易，此時必須要小心物極必反之現象，所以在努力達成目標之過程，需要謹守本份，而在有所成就之後，必須要努力固守目前成果，不能漫無目的擴張，也不能過分鬆懈以免破壞現有成果，須小心「剛開始順利而之後不順利」之現象。
生肖兔，卦象： 風澤中孚
以誠待人、專心一致。本周需要拿出耐心來面對問題，正心誠意才能讓彼此產生信任。專心一致才能獲得順利，若有惡念或遲疑則容易破運，記得要有福同享，就能創造出更大的利益。
生肖龍，卦象： 雷地豫
生於憂患，慎於安樂。本周最大的風險不是失敗，而是過得太安逸，因此而懈怠不前，忘卻守成，趨向敗壞。必須要懂得在盛運之時謙虛為懷、不斷向前。
生肖蛇，卦象： 山地剝
層層剝落、鬱鬱寡歡。本周較容易患得患失，造成不愉快，建議須以冷靜沉著的態度，來守住既有的資源，並重新調整步調與策略，以靜候時機到來。
生肖馬，卦象： 地雷復
回到最初、莫忘初衷。現在已經是陰暗道路的盡頭，光明隨之將來，黎明前的黑暗是最冷冽的。故目前應該要步步為營、小心謹慎行事，以累積能量等待時機的到來。
生肖羊，卦象： 水澤節
合乎體制、知所進退。此時的好運氣就是因為懂得分寸而來，故需要繼續保持下去，知道該節制與保守的地方在哪。
生肖猴，卦象： 風水渙
危機已現，盡速迴避。此時若有查覺到任何不對勁，就應該要保持距離、以策安全，並小心行事、盡速遠離災禍，才能邁向順利之路。
生肖雞，卦象： 雷山小過
穩扎穩打、量力而為。若是本分與範圍之內的事物可以獲得成功，太過急躁反而會吃快弄破碗，造成反效果。此時應該以退為進、轉攻為守，穩下腳步來思考目前的策略與方向是否正確或需要調整，並適當的配置資源，才能順利完成。對於他人委託之事，須考量自身能力範圍能否負荷，再決定是否應該幫忙。
生肖狗，卦象： 山火賁
外實內虛，暗藏隱憂。本周要加強所缺乏的部分，下定決心，才能擺脫力不從心及暗藏的隱憂，迎來光明與成功。需注意「人和」的問題，要多方考量並掌握重要利害關係人的心思，注意細節才能順利成功，否則容易遭人搬弄是非。
生肖豬，卦象： 萬事清吉，站穩腳步。
＃生肖運勢
＃易經占卜
＃李昱墨教授
其他人也在看
水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
牡羊座本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。金牛座本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確...CTWANT ・ 2 小時前
表面理性其實超感性！4星座男最容易「被氛圍帶走」 天蠍一動情就藏不住
別被外表騙了！有些星座男雖然看起來穩重冷靜，其實內心情感豐沛，一旦陷入曖昧氣氛，理智就會暫時「下線」。以下4個星座男，看似理性，其實最容易被情緒與氛圍牽動。姊妹淘 ・ 8 小時前
財神偷偷上線！「3大生肖」財運旺爆、好運接不完
生活中心／吳宜庭報導隨著時間的推移，有些人的運勢也將悄悄迎來轉變。根據《搜狐網》報導，近期財神特別眷顧三個生肖，他們的財運如虹，事業發展順風順水，金錢運勢更是不斷攀升。一起來看看，哪些生肖將在這段時間迎來「財星高照、財運亨通」的好機會。民視 ・ 6 小時前
他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸
美國近日發生一起驚悚暴力事件，一名88歲老婦人在自家後陽台清洗家中物品時，遭一名陌生男子闖入搶劫，被拖進車庫暴打，更被活生生「咬下手指」，竊賊帶著斷指連同戒指逃逸。所幸婦人命大，送醫治療後目前狀況穩定，正逐漸康復中。鏡報 ・ 9 小時前
記憶體缺貨潮衝擊輝達營運？黃仁勳不擔心
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳今（8）日出席運動會，他致詞結束接受媒體訪問，針對這一波記憶體缺貨、漲價潮，他認為，AI快速增長會出現各種物資短缺，但現在三大廠商SKHynix、三星、美光都...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
作家玩哏遭炎上：看完唐綺陽書就退費！急道歉釣出國師發聲
娛樂中心／周希雯報導Threads近日掀起「第一屆XX大賽」風潮，就有網友提問「最夭壽但合法的事」，作家謝知橋展現一貫的幽默風格笑稱，買了國師唐綺陽的星座書電子版「看完就退費」，結果被一票人信以為真而怒出征。對此，謝知橋無奈揭開真相，「我這輩子買書也沒有退過錢」，但為引發誤會道歉，釣出「國師」唐綺陽親自現身，大方表示「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯」成功化解誤會。民視 ・ 12 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖有好運降臨 翻身變富翁
威力彩下週一(11/10)晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、牛、龍的人未來有好運降臨，正財與偏財都將收穫滿滿，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 7 小時前
中職》「第一輪喔，浪費錢！」 「500萬男」邱鑫不理酸言酸語
20歲的外野手邱鑫是2023年中職選秀樂天桃猿第一指名好手，他在穀保家商時期打過兩屆U18世界盃，進職棒也打過U23世界盃，前景一片看好，只是效力樂天兩年半邱鑫還沒上過一軍，今年在二軍出賽51場，107打數敲19安，打擊率僅1成78，外帶2轟、3盜和4分打點，表現並不理想。自由時報 ・ 5 小時前
立冬來臨…命理師曝「4生肖」多貴人相助！
生活中心／翁莉婷報導今（7）日為二十四節氣中的「立冬」，氣溫開始逐漸下降、晝夜溫差變大。許多民眾會在立冬這天遵循古人智慧，延續一些習俗像是喝羊肉爐、薑母鴨補氣血、拜祖先、吃餃子等。此外，命理師邱彥龍點出「4生肖」在這天反而會遇冷越強、好運降臨。民視 ・ 1 天前
算命師為何能秒懂你家背景？真相揭開超多人後悔太晚知道
面對未知命運，許多人會依賴「算命」尋求方向，尤其在五行八字仍具高度搜尋度、討論度的年代，「算命先生為何能在第一次見面就說中你的家庭背景？」成了網路上最常被熱議的問題。事實上，比起神祕的天賦，更重要的往往是：非常現實的人性觀察。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘臨時缺席!婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽
財經中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導鴻海創辦人郭台銘母親初永真，於6號離世，享嵩壽100歲，身為郭台銘妻子，同時也是「永齡銘馨盃」舞蹈比賽的主辦人曾馨瑩，在婆婆過世後，首度公開露面，致詞時更一度講到哽咽暫停，而先生郭台銘雖然臨時缺席，但仍希望她帶著笑容站上舞台。賣力舞動全身，表情精準到位，參賽者隨著節奏轉身、跳躍，讓現場氣氛嗨到最高點。第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽，決賽隆重登場，活動主辦人，同時也是郭台銘妻子的曾馨瑩，身穿白色洋裝美美現身。永齡銘馨盃主理人 曾馨瑩：「今天與會的所有貴賓 大家好」。郭台銘臨時缺席！ 婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽。(圖／民視財經網)面帶微笑，用溫柔口吻和大家打招呼，不過神情中似乎藏著堅強。永齡銘馨盃主理人 曾馨瑩：「我的婆婆前幾天離開了我們(老師加油)，他對我來講是一個非常疼愛我的婆婆」。講到婆婆一度哽咽暫停，這次活動，曾馨瑩帶著女兒QQ一同出席，母女倆坐在台下搖滾區，看著參賽者們賣力熱舞，郭台銘母親初永真，於6號早上過世，享嵩壽100歲，前兩屆比賽，郭台銘都親自出席，但這回少了他的身影。郭台銘臨時缺席！ 婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽。(圖／民視財經網)永齡銘馨盃主理人 曾馨瑩：「今天我的先生原本有要來到現場，但臨時取消，但他非常支持我，希望我今天一樣能站在這裡，我相信我的婆婆也希望我帶著微笑來到現場，他現在也一定在天上看著我們」。曾馨瑩透露，雖然心中仍有悲傷，但她會將先生的支持，以及婆婆的祝福化為力量，帶著笑容迎接比賽，也讓這場充滿活力的舞蹈盛宴，多了一份感動。原文出處：郭台銘臨時缺席！ 婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽 更多民視新聞報導三重孝子照顧母多年「千萬信託被親姊獨吞」砍死姊姊！崩潰喊5字12歲少女被迫下海性服務60人！泰警：親媽在台被逮曾馨瑩出席永齡銘馨盃 哽咽談婆婆「把我當女兒疼」民視財經網影音 ・ 5 小時前
今「立冬」4生肖越冷越旺 6大禁忌一次看
今天（11月7日）是24節氣中的「立冬」。命理師邱彥龍表示，有4大生肖反倒遇冷越強，其中屬狗的人有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊的朋友，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠的朋友，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴的朋友，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。命理專家小孟老師也分享6大禁忌，讓民眾參考。鏡報 ・ 1 天前
十月3部「大男主陸劇」接連開播！羅雲熙《水龍吟》陣容華麗，成毅《天地劍心》譜虐戀
十月有三部萬眾矚目的「大男主陸劇」連續開播！先是龔俊主演的《暗河傳》在Netflix上線，緊接著羅雲熙《水龍吟》、成毅《天地劍心》也宣布定檔，十月可以說是神仙打架的月份！究竟這三部大男主陸劇誰最值得開追呢？以下是「十月必追3部大男主陸劇盤點」快一起來看看吧！Beauty美人圈 ・ 15 小時前
快問快答大讚台灣味 賴清德吃「滿漢全席」：台灣豬回來了
台灣日前因爆發非洲豬瘟導致豬隻禁宰、禁運15天，如今禁令已解除，總統賴清德今天（8日）在臉書發文表示「台灣豬回來了」。他還PO出一支「快問快答」影片，向大家分享他喜歡的滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等小吃，邀請國人一起用行動支持台灣豬。中天新聞網 ・ 6 小時前
環境部攜手文策院 支持環境永續文化創作
環境部長彭啟明於日昨出席文化內容策進院舉辦的「2025TCCFPITCHING頒獎典禮」，並宣布首屆與文策院合作設立的「永續未來獎」紀錄片得主，由泰國製作的紀錄片《UptotheBuffalo》脫穎而出，榮獲殊榮。展現台灣無國界的支持地球永續行動！彭部長於致詞時表示，環保單位同仁於執行業務時其實也有很多辛苦及感動人心的故事，需要專業的文化人把它變成有力量的傳播媒介。且永續行動往往都是人的故事，環境部許多政策可以藉由文化及媒體力量傳達給社會大眾。環境永續工作需要更多的人串聯起來，「合作能放大影響力」。彭部長也期盼未來有機會讓創作者、社群平台、影視文化投資者與公部門齊聚一堂，攜手將環境永續包裝成優質的內容推向世界，在現實中發揮力量。環境部說明，這次與文策院共同設立「永續未來獎 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來EBC東森新聞 ・ 3 小時前
板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品
新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
玉井警分局 監 警 環 聯合稽查 強力取締改裝噪音車輛
【民眾網編輯方笙楠臺南報導】為強化交通安全並防制危險駕駛行為，玉井分局於11月8日結合臺南市政府環境保護局、麻 […]民眾日報 ・ 6 小時前
【水象星座運勢】11/8 巨蟹座關係藏變化、天蠍座避免被情緒影響、雙魚座可能有意外拜訪
★巨蟹座：人際關係藏變化。容易遇外國、遠距、長途交通、法律有關的挑戰。 ★天蠍座：容易被所愛破財，避免被紛擾情緒影響。感情或合作關係醞釀變化。 ★雙魚座：容易承擔家人、家庭壓力。手足或鄰居可能意外拜訪，環境藏變化。太報 ・ 15 小時前