阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1124-1130

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 水山蹇

進退兩難、步步艱辛。此時雖正面臨內憂外患，需要抓定心思，沉著冷靜面對。若能化干戈為玉帛，借力使力，以求互蒙其利則佳。

生肖牛，卦象： 山水蒙

方寸大亂，毫無頭緒。想有所為，但窒礙難行，耽誤先機致使後續補強愈加辛苦，注意不可耍小聰明、疑心病過重。可尋求有經驗的前輩或長輩指點迷津。

生肖虎，卦象： 山天大畜

逐漸累積、邁向目標。此時若能謹守本份，順應正道行事，累積該有的能量之後，待時機成熟就能順利克服難關，達成目標。占到此卦也表示有累積人脈、信譽與金錢之象。

生肖兔，卦象： 水雷屯

好事多磨，耐心包容。只要有耐心並訂好努力目標之方向就會有機會成功。也表示需要多累積能量方能達成目標。

生肖龍，卦象： 雷山小過

穩扎穩打、量力而為。若是本分與範圍之內的事物可以獲得成功，太過急躁反而會吃快弄破碗，造成反效果。此時應該以退為進、轉攻為守，穩下腳步來思考目前的策略與方向是否正確或需要調整，並適當的配置資源，才能順利完成。對於他人委託之事，須考量自身能力範圍能否負荷，再決定是否應該幫忙。

生肖蛇，卦象： 地山謙

左右逢源，得心應手。此時應秉持上善若水之精神為他人設想來廣結善緣，切記剛愎自用、鑽牛腳尖以免破壞好的運勢。

生肖馬，卦象： 地風升

順勢攀升、追隨賢達。得眾人之幫助繼續發展，就能順心如意、得心應手。但須注意以誠待人，並感念回饋有所幫助之人，不可過河拆橋，路才走得遠。

生肖羊，卦象： 天水訟

運勢紛雜，口舌是非。此時並不適合太過積極的策略，容易和他人造成衝突，雖然得理但卻會造成自己的損傷。建議先以和為貴，冷靜下來思考通盤的策略，切忌在氣頭上的時候逞一時之快說話或做決定，容易造成誤判因而要花更多心力來彌補過失。

生肖猴，卦象： 萬事清吉，莫太計較

生肖雞，卦象： 天澤履

累積能量、等待時機。雖然會面對到困難與阻礙，但只要能夠以謙虛為懷之柔順態度處事，就能有機會化險為夷獲得平安。若能以韜光養晦、虛懷若谷之心態學習與面對，待時機成熟則獲得順利成功也在不遠之處了。此時需要檢視自己能力與續航力是否足夠向前衝，否則建議退守累積能量與等待時機。

生肖狗，卦象： 水火既濟

適得其所，順利亨通。但創業維艱，要能守成的確不易，此時必須要小心物極必反之現象，所以在努力達成目標之過程，需要謹守本份，而在有所成就之後，必須要努力固守目前成果，不能漫無目的擴張，也不能過分鬆懈以免破壞現有成果，須小心「剛開始順利而之後不順利」之現象。

生肖豬，卦象： 雷風恆

永續經營，持之以恆。若能以永續經營的角度來運作，謹守本份努力、持之以恆，不可急進即可常保和順。萬事亨通之象，但不可太過於追尋與嘗試全然不熟悉的事物。

