阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1201-1207
文 / 李昱墨
生肖鼠，卦象： 兌為澤
人見人愛，剛中柔外。整體來說有著不錯的運勢狀態，記得努力想要達到目標的過程中，還是需要保持堅定的意志力與柔軟身段及親和力，才能事半功倍。
生肖牛，卦象： 山雷頤
自食其力、頤養身心。需靠自身的力量來完成主要的工作，過程中需要眼明手快，也表示本周可能有很有口福，可以多約約好朋友出來。
生肖虎，卦象： 雷山小過
穩扎穩打、量力而為。若是本分與範圍之內的事物可以獲得成功，太過急躁反而會吃快弄破碗，造成反效果。此時應該以退為進、轉攻為守，穩下腳步來思考目前的策略與方向是否正確或需要調整，並適當的配置資源，才能順利完成。對於他人委託之事，須考量自身能力範圍能否負荷，再決定是否應該幫忙。
生肖兔，卦象： 山地剝
層層剝落、鬱鬱寡歡。本周較容易患得患失，造成不愉快，建議須以冷靜沉著的態度，來守住既有的資源，並重新調整步調與策略，以靜候時機到來。
生肖龍，卦象： 風天小畜
心想事成，提防小人。雖然還是有一點小阻礙，但總能完成任務。需提醒自己不論如何還是必須不斷充實自己才能將道路走得遠。
生肖蛇，卦象： 風山漸
循序漸進、掌握機會。歷經停滯之後，開始逐漸順利、回穩，前方充滿了一片希望可以追尋，此時要努力掌握機會奮鬥，然而卦象中有循序漸進、累積能量的現象，所以不可以過分急躁，要小心踏實、聚沙成塔。
生肖馬，卦象： 地雷復
回到最初、莫忘初衷。物極必反，現在已經是陰暗道路的盡頭，光明隨之將來，黎明前的黑暗是最冷冽的。故目前應該要步步為營、小心謹慎行事，以累積能量等待時機的到來。
生肖羊，卦象： 萬事清吉，寬以待人
生肖猴，卦象： 地火明夷
受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。
生肖雞，卦象： 離為火
受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。
生肖狗，卦象： 澤水困
龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不要怨天尤人，也要特別小心遭受欺瞞或欺騙。
生肖豬，卦象： 坎為水
經驗學習、好事多磨。既然有些問題短期內可能無法解決，須以沉著冷靜的態度來面對，並在困境中作經驗學習，為了日後成功，累積經驗與更好的能量。
＃生肖運勢
＃易經占卜
＃李昱墨教授
