阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1208-1214

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 水雷屯

好事多磨，耐心包容。只要有耐心並訂好努力目標之方向就會有機會成功。也表示需要多累積能量方能達成目標。

生肖牛，卦象： 天風姤

意外插曲、擦身而過。本周將面臨許多未知狀況發生，增加許多風險，好機緣也容易擦身而過。此時必須更小心謹慎，也須注意下屬、後輩或小人的損傷。女性則要小心口舌是非。

生肖虎，卦象： 風地觀

誠信有禮，明察秋毫。平日累積的能量及人脈能在本周發揮，能有機會獲得前輩、長官的拔擢。但依然要注意細節與脈動避免破運。

生肖兔，卦象： 火風鼎

任重道遠、萬事亨通。受人任用提拔、加官晉爵之象。此時須注意說話算話、以誠待人，一言九鼎。就算中途發生錯誤，只要知錯能改，最後依然會有好的結果。

生肖龍，卦象： 萬事清吉，適時紓壓

生肖蛇，卦象： 兌為澤

人見人愛，剛中柔外。整體來說有著不錯的運勢狀態，記得努力想要達到目標的過程中，還是需要保持堅定的意志力與柔軟身段及親和力，才能事半功倍。

生肖馬，卦象： 風澤中孚

以誠待人、專心一致。本周需要拿出耐心來面對問題，正心誠意才能讓彼此產生信任。專心一致才能獲得順利，若有惡念或遲疑則容易破運，記得要有福同享，就能創造出更大的利益。

生肖羊，卦象： 地風升

順勢攀升、追隨賢達。得眾人之幫助繼續發展，就能順心如意、得心應手。但須注意以誠待人，並感念回饋有所幫助之人，不可過河拆橋，路才走得遠。

生肖猴，卦象： 地山謙

左右逢源，得心應手。此時應秉持上善若水之精神為他人設想來廣結善緣，切記剛愎自用、鑽牛腳尖以免破壞好的運勢。

生肖雞，卦象： 天火同人

集思廣益、同行致遠。若能與人共事同心協力則吉，有時成功不必在我，需以公正的價值觀來處理事務，以和為貴、並免與他人爭執以保盛運。

生肖狗，卦象： 雷火豐

適得其所、生機蓬勃。正值鴻運當頭，此時若不小心過度驕傲或粗心大意，則很可能會傷害盛運，此時需找尋志同道合之人一同繼續努力，不可以剛愎自用，不聽他人勸戒。

生肖豬，卦象： 火山旅

果決剛毅、切莫猶豫。正在面對波瀾起伏之象，此時應該守正道，強化自身的意志力來面對這些挑戰，畢竟剛開始波動之時不易順利，需要付出時間與努力才能順利突破困境。也表示工作或生活上產生了變動或變化。

