阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1208-1214
文 / 李昱墨
生肖鼠，卦象： 水雷屯
好事多磨，耐心包容。只要有耐心並訂好努力目標之方向就會有機會成功。也表示需要多累積能量方能達成目標。
生肖牛，卦象： 天風姤
意外插曲、擦身而過。本周將面臨許多未知狀況發生，增加許多風險，好機緣也容易擦身而過。此時必須更小心謹慎，也須注意下屬、後輩或小人的損傷。女性則要小心口舌是非。
生肖虎，卦象： 風地觀
誠信有禮，明察秋毫。平日累積的能量及人脈能在本周發揮，能有機會獲得前輩、長官的拔擢。但依然要注意細節與脈動避免破運。
生肖兔，卦象： 火風鼎
任重道遠、萬事亨通。受人任用提拔、加官晉爵之象。此時須注意說話算話、以誠待人，一言九鼎。就算中途發生錯誤，只要知錯能改，最後依然會有好的結果。
生肖龍，卦象： 萬事清吉，適時紓壓
生肖蛇，卦象： 兌為澤
人見人愛，剛中柔外。整體來說有著不錯的運勢狀態，記得努力想要達到目標的過程中，還是需要保持堅定的意志力與柔軟身段及親和力，才能事半功倍。
生肖馬，卦象： 風澤中孚
以誠待人、專心一致。本周需要拿出耐心來面對問題，正心誠意才能讓彼此產生信任。專心一致才能獲得順利，若有惡念或遲疑則容易破運，記得要有福同享，就能創造出更大的利益。
生肖羊，卦象： 地風升
順勢攀升、追隨賢達。得眾人之幫助繼續發展，就能順心如意、得心應手。但須注意以誠待人，並感念回饋有所幫助之人，不可過河拆橋，路才走得遠。
生肖猴，卦象： 地山謙
左右逢源，得心應手。此時應秉持上善若水之精神為他人設想來廣結善緣，切記剛愎自用、鑽牛腳尖以免破壞好的運勢。
生肖雞，卦象： 天火同人
集思廣益、同行致遠。若能與人共事同心協力則吉，有時成功不必在我，需以公正的價值觀來處理事務，以和為貴、並免與他人爭執以保盛運。
生肖狗，卦象： 雷火豐
適得其所、生機蓬勃。正值鴻運當頭，此時若不小心過度驕傲或粗心大意，則很可能會傷害盛運，此時需找尋志同道合之人一同繼續努力，不可以剛愎自用，不聽他人勸戒。
生肖豬，卦象： 火山旅
果決剛毅、切莫猶豫。正在面對波瀾起伏之象，此時應該守正道，強化自身的意志力來面對這些挑戰，畢竟剛開始波動之時不易順利，需要付出時間與努力才能順利突破困境。也表示工作或生活上產生了變動或變化。
＃生肖運勢
＃易經占卜
＃李昱墨教授
其他人也在看
12／7迎大雪！「5星座、5生肖」財運特旺 抓準時機錢包鼓起來
今年12月7日迎接二十四節氣的大雪！小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」大雪這半個月財運特別旺，抓住時機，錢財自然跟著來。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
12月生肖運勢出爐！屬虎財運狂飆 屬豬當心全月遭殃
時序邁入2025年的最後一個月，12月成為回顧一年、為新年奠基的重要轉折點！命理專欄「十二生肖運勢」列出了12生肖在這段期間將迎來各自的機遇與挑戰，其中生肖兔將迎來桃花旺月，單身者有機會遇見心動對象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【土象星座運勢】12/5 摩羯座留心職場小人、金牛座能賺能花、處女座避免他人出錯
★摩羯座：工作忙碌，魔鬼藏在細節裡。留心職場小人帶來混亂，宜守口如瓶。 ★金牛座：能賺能花，享受生活。留心利益衝突，也可能有人想要佔你的便宜。 ★處女座：強迫性的改變將發生在職涯，任重道遠。事必躬親，避免他人出錯。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
分手後才知道愛！這3個星座男「擁有時不珍惜，失去才崩潰」
有些星座男在感情裡總是不夠珍惜，明明有人陪伴在身邊卻當成理所當然，真正分開後才發現誰對自己最好。以下3個星座被認為最容易「分手後才深陷後悔」，不少人看完都忍不住點頭。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12星座最新一周運勢曝 金牛財運改善、天蠍將提升收入
●牡羊座本周牡羊座的目標將變得更為明朗，尤其在學習、證照、旅行、課程規劃上更有效率，容易收到好消息或邀約。工作方面，比起細節，牡羊座更想追求成長與突破。感情上，牡羊座渴望真誠交流，玩曖昧的人會讓牡羊座退卻。●金牛座本周的海王星順行將讓金牛座重新看清友情、人...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 81
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 14 小時前 ・ 8
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 168
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 163
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 350
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 495
桌球／中國球迷噓爆吼「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢氣炸中國人
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來風波逐漸擴大，如今甚至延燒到體育界，日本華裔桌球運動員張本智和近日在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」出賽時，遭中國球迷大吼「支持日本人的死」，張本智和贏球後將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應現場中國球迷。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 8
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 77