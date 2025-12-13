阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1215-1221

1765521405285

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 風雷益

膽大心細、萬事如意。先前已經耕耘了那麼久，就可以放心去做，果決建立新氣象。然而在盛運之時，依然需要注意知過則改、見善則遷，以免破壞好運。

生肖牛，卦象： 地天泰

平安順利，吉祥如意。在周遭與自身都有可能發生好事，對於未來亦是鴻圖大展。但人在走運時須注意不可恃寵而驕，忽略這是上天給你的機會而懈怠，不然容易將這個好運破壞掉。

生肖虎，卦象： 澤山咸

靈感強烈、順利可成。本周有強烈的直覺運，雖然順利，尚須步步為營，不可大意。與人合作上能有默契，得到1+1大於2之綜效。

生肖兔，卦象： 萬事清吉，放緩腳步。

生肖龍，卦象： 山水蒙

方寸大亂，毫無頭緒。想有所為，但窒礙難行，耽誤先機致使後續補強愈加辛苦，注意不可耍小聰明、疑心病過重。可尋求有經驗的前輩或長輩指點迷津。

生肖蛇，卦象： 雷風恆

永續經營，持之以恆。若能以永續經營的角度來運作，謹守本份努力、持之以恆，不可急進即可常保和順。萬事亨通之象，但不可太過於追尋與嘗試全然不熟悉的事物。

生肖馬，卦象： 水地比

吉祥安泰、相知相惜。若能尊重大多數人之價值觀與意見，順應天道倫理即吉。若剛愎私用過於偏激行事，則破運。若能集合眾人之力齊心完成，抑或是追隨賢達之人的建議，即可眾望所歸獲得成功。

生肖羊，卦象： 風地觀

誠信有禮，明察秋毫。平日累積的能量及人脈能在本周發揮，能有機會獲得前輩、長官的拔擢。但依然要注意細節與脈動避免破運。

生肖猴，卦象： 乾為天

萬事如意，名利雙收。家運昌榮旺盛，升遷得望之象。誠如前述所言，此時最忌諱得意忘形，驕傲忘卻提醒自己該戒慎恐懼，若不幸如此，則盛運將隨之破滅，招致失敗，謹記一點，最光明的地方背後一定是最陰暗的所在！

生肖雞，卦象： 山澤損

面臨困境，從長計議。表示損內補外，需先付出努力或艱辛一段時日，才能有所收穫之象，而正心誠意是關鍵。單就卦象來看好像是正在吃虧，實際上還是在累積實力，建議要克服這樣的剝奪感而將眼光放遠。

生肖狗，卦象： 地澤臨

萬事亨通，一帆風順。前途一片順遂光明之象。不可因正在走運就我行我素、一意孤行，必須隨時提醒自己要謙虛廣納他人之意見，與人知所進退、良好相處，才能保持盛運。

生肖豬，卦象： 地火明夷

受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。

