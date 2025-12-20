阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1222-1228
文 / 李昱墨
生肖鼠，卦象： 天風姤
意外插曲、擦身而過。本周將面臨許多未知狀況發生，增加許多風險，好機緣也容易擦身而過。此時必須更小心謹慎，也須注意下屬、後輩或小人的損傷。
生肖牛，卦象： 風天小畜
心想事成，提防小人。雖然還是有一點小阻礙，但總能完成任務。需提醒自己不論如何還是必須不斷充實自己才能將道路走得遠。
生肖虎，卦象： 雷澤歸妹
待價而沽、步步謹慎。可能剛開始會開心，但日子一久就會開始產生不好的情況發生，禍害自己。故要遵守正道，取之有道才能讓路走得更遠。
生肖兔，卦象： 天澤履
累積能量、等待時機。雖然會面對到困難與阻礙，但只要能夠以謙虛為懷之柔順態度處事，就能有機會化險為夷獲得平安。若能以韜光養晦、虛懷若谷之心態學習與面對，待時機成熟則獲得順利成功也在不遠之處了。此時需要檢視自己能力與續航力是否足夠向前衝，否則建議退守累積能量與等待時機。
生肖龍，卦象： 地澤臨
萬事亨通，一帆風順。前途一片順遂光明之象。不可因正在走運就我行我素、一意孤行，必須隨時提醒自己要謙虛廣納他人之意見，與人知所進退、良好相處，才能保持盛運。
生肖蛇，卦象： 地水師
多事之秋、波瀾起伏，即便被負面情緒影響，但只要順應正道行事，不可賣弄手段或走捷徑，堅忍不拔即可獲得轉機。此時切忌不可衝動行事、急功好利，需獲得眾人擁戴師出有名方可行事。
生肖馬，卦象： 火澤睽
氣運滯澀，水火不容。此時應善盡本份，不要因為芝麻小事而爭執，特別是交情好的親朋友好，應該在異中求同，取得雙贏的方式運作，見機行事，不能剛愎自用、固執己見。
生肖羊，卦象： 天水訟
運勢紛雜，口舌是非。此時並不適合太過積極的策略，容易和他人造成衝突，雖然得理但卻會造成自己的損傷。建議先以和為貴，冷靜下來思考通盤的策略，切忌在氣頭上的時候逞一時之快說話或做決定，容易造成誤判因而要花更多心力來彌補過失。
生肖猴，卦象： 澤風大過
壓力過大，力不從心。原本選擇的方向或策略可能已經無效，另謀方法來克復當前的難關為上，若發覺真的無法改善，離開也會是一種選擇，另闢道路吧！
生肖雞，卦象： 風地觀
誠信有禮，明察秋毫。平日累積的能量及人脈能在本周發揮，能有機會獲得前輩、長官的拔擢。但依然要注意細節與脈動避免破運。
生肖狗，卦象： 地天泰
平安順利，吉祥如意。在周遭與自身都有可能發生好事，對於未來亦是鴻圖大展。但人在走運時須注意不可恃寵而驕，忽略這是上天給你的機會而懈怠，不然容易將這個好運破壞掉。
生肖豬，卦象： 水地比
吉祥安泰、相知相惜。若能尊重大多數人之價值觀與意見，順應天道倫理即吉。若剛愎私用過於偏激行事，則破運。若能集合眾人之力齊心完成，抑或是追隨賢達之人的建議，即可眾望所歸獲得成功。
＃生肖運勢
＃易經占卜
＃李昱墨教授
