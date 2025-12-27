阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1229-0104

1766737698119

文 / 李昱墨

生肖鼠，卦象： 澤地萃

眾志成城、水到渠成。表示獲眾人之力而有所成就、集思廣益之象，此時須注意聽取長輩之建議或意見，方能更加順利。若身處高處或要職，建議還是不分尊卑、相互合作為要，只要能配合無間、嚴守分際，就能諸事大吉、一切順心。

生肖牛，卦象： 萬事清吉，放寬心胸。

生肖虎，卦象： 離為火

受到損傷、看清局勢。艱困阻礙之象，此時應該以鍥而不捨之精神，不斷努力克服難關，也因支持或反對的勢力不清，導致需要步步為營、小心謹慎行事，以等待時運到來那天。若是有出紕漏，還是要盡力挽回。

生肖兔，卦象： 天地否

閉塞不通、阻礙較多。此時會遇到許多狀況導致爭執或方寸大亂，也可能遇到小人當道而君子有所蒙蔽之象，黎明前總是又長又冷，撐過就是你的。

生肖龍，卦象： 山火賁

外實內虛，暗藏隱憂。本周要加強所缺乏的部分，下定決心，才能擺脫力不從心及暗藏的隱憂，迎來光明與成功。需注意「人和」的問題，要多方考量並掌握重要利害關係人的心思，注意細節才能順利成功，否則容易遭人搬弄是非。

生肖蛇，卦象： 風雷益

膽大心細、萬事如意。先前已經耕耘了那麼久，就可以放心去做，果決建立新氣象。然而在盛運之時，依然需要注意知過則改、見善則遷，以免破壞好運。

生肖馬，卦象： 天山遯

謹言慎行、以退為進。盛極之後趨向衰敗，此時建議要以退為進、轉守為攻，不可貿然行事，謹言慎行才能確保安泰之象。此時也有受到小人迫害、後輩逼近、時勢逼迫之象，識時務者為俊傑，若能先避避風頭或是退隱，將舞台讓給他人，方可有機會全身而退。

生肖羊，卦象： 火天大有

辛勤耕耘、豐盛收穫。萬事亨通之象，但須注意物極必反，須步步為營謹慎經營並善用目前的好運氣，以確保盛運維持。

生肖猴，卦象： 地山謙

左右逢源，得心應手。此時應秉持上善若水之精神為他人設想來廣結善緣，切記剛愎自用、鑽牛腳尖以免破壞好的運勢。

生肖雞，卦象： 天澤履

累積能量、等待時機。雖然會面對到困難與阻礙，但只要能夠以謙虛為懷之柔順態度處事，就能有機會化險為夷獲得平安。若能以韜光養晦、虛懷若谷之心態學習與面對，待時機成熟則獲得順利成功也在不遠之處了。此時需要檢視自己能力與續航力是否足夠向前衝，否則建議退守累積能量與等待時機。

生肖狗，卦象： 雷澤歸妹

待價而沽、步步謹慎。可能剛開始會開心，但日子一久就會開始產生不好的情況發生，禍害自己。故要遵守正道，取之有道才能讓路走得更遠。

生肖豬，卦象： 澤雷隨

謙虛自重、追隨賢達。尊重並接受他人之意見，不能我行我素，才能有萬事亨通、一帆風順的運勢狀態。若能依正道行事，追隨有德行之人借力使力，必能有所成。建議專注在某一事務上，別胡亂分心多想。

